مفاجأة في أول نزال بين إنسان وروبوت داخل الحلبة - فيديو

خبرني - في مشهد يشبه أفلام الخيال العلمي، دخل صانع المحتوى الأمريكي فرانكي لابينا حلبة في سان فرانسيسكو لمواجهة روبوت بشري الشكل من طراز "تي 800" في نزال استعراضي نظمته شركة قتال الروبوتات الترفيهي "آر إي كيه" (REK).

وأظهرت مقاطع نشرتها الشركة لابينا مرتديا خوذة ومعدات حماية، بينما يواجه الروبوت الذي صُمم برأس يحاكي شخصية "ترميناتور" الشهيرة، ويوجه إليه اللكمات والركلات داخل الحلبة. وأقيمت المواجهة في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، ووصفت بأنها أول نزال من نوعه بين إنسان وروبوت.

إنسان في مواجهة روبوت.. من الفائز؟

الروبوت المستخدم في المواجهة من شركة "إنجن إيه آي" الصينية، ويبلغ طوله نحو 1.73 متر. وتظهر المقاطع تحركه داخل الحلبة وتوجيهه سلسلة من الضربات، بينها ركلات دفعت لابينا إلى جدار الحلبة وأسقطته أرضا.

لكن المواجهة لم تكن بين إنسان وروبوت مستقل، إذ كان "تي 800" يتحرك تحت تحكم مشغّل بشري عن بُعد، باستخدام أجهزة تحكم ونظارات للواقع الافتراضي، فيما تساعد أنظمة الروبوت في الحفاظ على توازنه واستقرار حركته. وكانت قرارات الهجوم وتوقيت الضربات بيد المشغّل البشري.

وتظهر المقاطع أن لابينا بدأ توجيه بعض اللكمات إلى الروبوت، قبل أن يرد الأخير بسلسلة من الركلات القوية، إحداها دفعته إلى الحاجز الشفاف وأخرى أسقطته على أرض الحلبة. وقالت الشركة ردا على أحد التعليقات إن لابينا واصل القتال وتمكن من التغلب على الروبوت، مضيفة أنه واجه 3 روبوتات، وأن مزيدا من اللقطات ستُنشر لاحقا.

عرض ترفيهي بطابع قتالي

تنظم شركة "آر إي كيه" نزالات للروبوتات وتعمل على تقديمها في صورة عروض ترفيهية، كما تطور جهاز محاكاة للقتال بالروبوتات يعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، بحيث يتحكم البشر بالآلات عن بُعد.

وقالت الشركة عبر حسابها على منصة إكس إنها "صنعت التاريخ" بأول مواجهة بين إنسان وروبوت يشبه ترميناتور، ونشرت لقطات من النزال، معلنة أنها ستبث المزيد.

وترى "آر إي كيه" أن هذه العروض تمثل اتجاها جديدا في ترفيه الروبوتات، مع خطط لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي مستقبلا ومنح الروبوتات قدرا أكبر من الاستقلالية في الحركة واتخاذ القرارات خلال المواجهات.