*
الثلاثاء: 22 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الملك يصل مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني باجتماعات الجمعية العامة

  • 22 أيلول 2026
  • 15:44
الملك يصل مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني باجتماعات الجمعية العامة

خبرني - وصل الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويلقي الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 في نيويورك، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتشكّل خطابات الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على امتداد سنوات، منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمن العام تطلق مبادرة (تواصل) للطلبة الصم لتعزيز دورهم في التوعيه الأمنية
الأمن العام تطلق مبادرة (تواصل) للطلبة الصم لتعزيز دورهم في التوعيه الأمنية
  • 2026-09-22 16:54
النائب السابق ضرار الحراسيس يعلن براءته
النائب السابق ضرار الحراسيس يعلن براءته
  • 2026-09-22 16:31
الأردن و7 دول: ندعو لتنفيذ خطة غزة ورفض التهجير والاستيطان
الأردن و7 دول: ندعو لتنفيذ خطة غزة ورفض التهجير والاستيطان
  • 2026-09-22 15:59
مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين
مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفا...
  • 2026-09-22 14:29
100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن
100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن
  • 2026-09-22 13:34
تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن
تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن
  • 2026-09-22 13:04