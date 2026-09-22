الملك يصل مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني باجتماعات الجمعية العامة

خبرني - وصل الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويلقي الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 في نيويورك، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتشكّل خطابات الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على امتداد سنوات، منصة لطرح مواقف الأردن تجاه أبرز الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدعوة إلى حلول سياسية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.