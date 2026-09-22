مصر.. القبض على ملحن شهير بحوزته 60 كيساً من المواد المخدرة

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على ملحن مصري شهير يقيم بمنطقة التجمع، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وذلك في أحد التجمعات السكنية الراقية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت تقارير محلية أن التحريات الأمنية في الواقعة أكدت أن هناك أحد الأشخاص يقيم بتجمع سكني راق بمنطقة التجمع الخامس، يرتكب أعمالاً مخالفة للقانون، منها الاتجار في المواد المخدرة، حيث تم رصده ومراقبته لمعرفة تحركاته والأشخاص المترددين عليه.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، اتجهت قوة أمنية إلى المكان المحدد، ليتم ضبط هذا الشخص، والذي تبين أنه ملحن شهير، حيث ضبط وبحوزته 60 كيساً من مخدر الكوكايين، اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والتعاطي.

وحرر محضراً بالواقعة، وتم إحالة الملحن إلى النيابة العامة للتحقيق معه في حيازته للمواد المخدرة، وكذلك إرسال العينات المضبوطة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها، والتأكد من كونها مخدر الكوكايين.

الجدير بالذكر أن الملحن الذي تم القبض عليه تعاون مع عدد من المطربين الكبار، وقدم ألحاناً شهيرة حققت نجاحاً كبيراً في عالم الغناء.