مبابي: الكرة الذهبية تمنح لمن خطف الأنظار.. وليس للفريق الفائز

خبرني - شدّد كيليان مبابي، المنافس على جائزة الكرة الذهبية رغم موسم من دون ألقاب مع ريال مدريد الإسباني وخروج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي لكأس العالم، الثلاثاء، على الطابع الفردي للجائزة التي تكافئ قدرة اللاعب على "خطف الأنظار".

وقال اللاعب الذي لم يُتوّج بعد بالجائزة رغم عروضه الفردية المذهلة، في مقابلة مع إذاعة "أر أف إيه": لن يعلنوا عن فريق في الظرف. سيعلنون عن لاعب، القدرة على تقديم أداء فردي ولفت الأنظار، هي ما يترك أثراً لدى الناس بالنسبة إلى جائزة مثل الكرة الذهبية.

وأضاف: لقد كنت هدافاً لأكبر المسابقات، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون عاماً جيداً بالنسبة لي، وأنا أشعر بذلك.

وأنهى مبابي الموسم الماضي هدافاً للدوري الإسباني (25 هدفاً)، ولدوري أبطال أوروبا (15 هدفاً)، وأصبح هذا الصيف، بفضل 10 أهداف إضافية، الهداف التاريخي لكأس العالم (22 هدفاً في ثلاث نسخ).

وسيتنافس مبابي على وجه الخصوص مع زميله في منتخب "الديوك" عثمان ديمبلي الذي يسعى إلى التتويج بالجائزة الفردية المرموقة للعام الثاني توالياً متسلحاً بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وكذلك مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بلغ نهائي كأس العالم مع الأرجنتين، وعدد من اللاعبين الإسبان المتوجين أبطالاً للعالم، مثل لامين يامال ورودري وفيران توريس.

ومن بين الأصوات، سيمثل 20 صوتاً من أصل 100 قارة إفريقيا، وهو ما يُسعد قائد المنتخب الفرنسي الذي تعود أصوله الجزائرية إلى والدته والكاميرونية إلى والده.

وأردف نجم باريس سان جرمان وموناكو سابقاً: لطالما شعرت بحب كبير في كل مرة وطأت فيها قدماي القارة الإفريقية، ودائماً ما يسعدني أن يتحدث الناس عني بشكل جيد، وأن يربطوا اسمي بهذه الجائزة، الكرة الذهبية.

وتقام مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية في 26 أكتوبر.