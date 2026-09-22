النشامى يبدأ تدريباته استعدادا لمباراتي سورية وفنزويلا

خبرني - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، استعدادا لمواجهتي سورية وفنزويلا وديا، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وأجرى المنتخب تدريبه صباح اليوم الثلاثاء، في مركز إعداد النشامى، بقيادة المدرب المغربي بادو الزاكي، وبمشاركة 24 لاعبا من قائمة المنتخب بانتظار اكتمال الصفوف يوم غد.

وتضم قائمة النشامى 28 لاعبا: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الفاخوري، وأليك سمير، وأحمد جعيدي، ويزن العرب، وعبدالله نصيب، ومحمد أبو النادي، وسعد الروسان، وهادي الحوراني، ومهند أبو طه، وإحسان حداد، وأحمد عساف، وأنس بدوي، ونور الروابدة، ونزار الرشدان، وإبراهيم سعادة، ويوسف قشي، وعامر جاموس، ومحمود شوكت، ويوسف أبو جلبوش، وموسى التعمري، ومحمود مرضي، وتامر بني عودة، وأحمد عرسان، وعلي عزايزة، وعودة الفاخوري، ومحمد أبو زريق، وعلي علوان.

ويستعد المنتخب لخوض مباراته الودية الأولى أمام نظيره السوري عند 8 مساء الأحد 27 أيلول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، قبل أن يواجه فنزويلاا بذات التوقيت مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، وعلى الملعب نفسه.

ويأتي التجمع المقبل ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث تتضمن خطة الإعداد إقامة عدد من المباريات الودية خلال فترات التوقف الدولي المقبلة في العاصمة عمان، بما يتيح للجماهير الأردنية فرصة متابعة تحضيرات المنتخب ومساندته خلال مشواره الإعدادي.

يُذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في السعودية.