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جامعة الشرق الأوسط تعزز حضورها في الدورة الرابعة لجائزة الحسين للعمل التطوعي

  • 22 أيلول 2026
  • 15:15
جامعة الشرق الأوسط تعزز حضورها في الدورة الرابعة لجائزة الحسين للعمل التطوعي

خبرني  - شاركت جامعة الشرق الأوسط في اللقاء التعريفي الذي نظمته وزارة الشباب حول الدورة الرابعة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بمشاركة رؤساء الجامعات الأردنية وعمداء شؤون الطلبة، وذلك في إطار حرص الجامعة على توسيع مشاركة طلبتها في المبادرات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل الحرم الجامعي وخارجه.
مثّل الجامعة في اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، الذي شارك في بحث سبل تعزيز حضور الجامعات في أعمال الدورة الرابعة للجائزة، وآليات دعم المبادرات الشبابية وتوثيقها وإبراز التجارب التطوعية النوعية التي ينفذها الطلبة.
وأكدت جامعة الشرق الأوسط اهتمامها بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى أعمال تطوعية ذات أثر ملموس في المجتمع، وتعزيز دور الشباب في خدمة محيطهم والمساهمة في القضايا المجتمعية.
وكان وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، الدكتور رائد سامي العدوان، قد قال خلال اللقاء إن الجامعات شريك أساسي في أعمال الدورة الرابعة، مؤكدًا حرص الجائزة على الانتقال بالعمل التطوعي من الممارسة الموسمية إلى العمل المؤسسي المستدام، وتعزيز الشراكة مع الجامعات في نشر ثقافة التطوع وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية النوعية.

جامعة الشرق الأوسط تعزز حضورها في الدورة الرابعة لجائزة الحسين للعمل التطوعي
جامعة الشرق الأوسط تعزز حضورها في الدورة الرابعة لجائزة الحسين للعمل التطوعي

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