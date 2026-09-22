الدكتورة هيا ياسين من جامعة الشرق الأوسط تحصد جائزة (جون سنو) في مؤتمر للوبائيات الدوائية بميلانو

خبرني - حققت عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الشرق الأوسط الدكتورة هيا ياسين إنجازًا بحثيًا دوليًا، بحصولها على جائزة جون سنو (John Snow Award)، خلال الاجتماع السنوي الثاني والأربعين للجمعية الدولية للوبائيات الدوائية (ISPE Annual Meeting 2026)، الذي عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية.

تُمنح الجائزة تقديرًا لأفضل ملخص بحثي مقدم ضمن فئة الباحثين والطلبة، حيث حصلت الدكتورة ياسين على الجائزة عن بحث تناول استخدام تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بخطر الإصابة بمرض الكلى المزمن لدى المرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب تقييم مدى قابلية نقل أداء هذه النماذج بين أنظمة صحية مختلفة، بالاعتماد على بيانات الرعاية الصحية الواقعية.

واعتمد البحث على بيانات واقعية من نظامين صحيين في الأردن، بما أتاح اختبار أداء النماذج بصورة مستقلة في سياقات صحية مختلفة، وتقييم قدرتها على التعميم ونقل نتائجها بين أنظمة الرعاية الصحية.

ويعكس هذا الإنجاز حضور جامعة الشرق الأوسط في المحافل البحثية الدولية، ويبرز جهود باحثيها في تطوير دراسات توظف التقنيات الحديثة والبيانات الواقعية لمعالجة تحديات صحية معاصرة، بما يعزز حضور الجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار الصحي.