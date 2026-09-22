أورنج الأردن تختتم برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمرشدي رواد الأعمال

خبرني - اختتمت أورنج الأردن برنامجاً تدريبياً مكثفاً استهدف أكثر من 70 خبيراً ومختصاً في مجال ريادة الأعمال من مختلف أنحاء المملكة. ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على تطوير ابتكاراتها وزيادة مرونة أعمالها. وتضمّن البرنامج خمس دورات تدريبية مكثفة أُقيمت في كل من العقبة، وإربد، والعاصمة عمّان.

وجاء البرنامج التدريبي تحت مظلة مبادرة PASS (Private Sector Access to Support Startups)، وهي إحدى المبادرات المنفذة من قبل أورنج الأردن، بالشراكة مع مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل (E4DE)، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ)، بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

ونُفذ البرنامج من قبل جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن (BPWA)، تحت إشراف وإدارة أورنج الأردن، حيث تناول التدريب مجموعة من المحاور الأساسية التي تمكّن المشاركين من أداء دورهم كمرشدين بفاعلية، بدءاً من فهم مسؤوليات الإرشاد وتجنب أبرز التحديات، مروراً بتطوير مهارات التواصل، وطرح الأسئلة، والاستماع الفعّال، وتقديم التغذية الراجعة، وبناء الثقة مع المستفيدين. كما ركز على تحليل الأسباب الجذرية للتحديات، وتحويل المخرجات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، إلى جانب فهم سلوكيات المستفيدين، وبناء شبكة داعمة من الموارد، وتخطيط رحلة الإرشاد بما يسهم في تحقيق أثر مستدام لدى رواد الأعمال.

وأكدت أورنج الأردن التزامها بتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، وحرصها على بناء منظومة ريادية متكاملة تُسهم في تمكين الأفكار الواعدة من النمو والتحول إلى قصص نجاح، وذلك من خلال برنامج BIG by Orange، وحاضنات الشركات الناشئة، ومسرّعات الأعمال.

وأضافت أن هذه الخطوة انطلقت من إيمانها بأهمية الإرشاد والتوجيه في دعم نمو وازدهار المنظومة الريادية في الأردن، وتأتي في إطار سعيها إلى إنشاء شبكة وطنية للمرشدين من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن برنامج PASS يهدف إلى دعم 130 شركة ناشئة حتى تشرين الأول 2026 من خلال تنمية مهارات الرياديين عبر التدريب المتخصص والإرشاد، بهدف رفع المبيعات وتحسين الإنتاجية، ويرتكز على تقديم دعم عملي يواكب متطلبات السوق ويلبي احتياجات الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها.

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