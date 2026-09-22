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أول ظهور لزيدان مع فرنسا.. 12 لاعبا في التدريب الأول

  • 22 أيلول 2026
  • 15:03
أول ظهور لزيدان مع فرنسا 12 لاعبا في التدريب الأول

خبرني - بدأ زين الدين زيدان مهمته رسميا على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بعدما قاد أول حصة تدريبية له مع "الديوك"، بمشاركة 12 لاعبا.

وجاءت الحصة بطابع استشفائي، وانضم إلى زيدان كل من مساعده دافيد بيتوني ومدرب حراس المرمى فابيان بارتيز.

وشهد التدريب مباراة مصغرة وتسديدات على المرمى من الكرات العرضية، حيث تولى زيدان بنفسه تنفيذ العرضيات للاعبين، وسط حضور نحو 50 صحفيا لمتابعة الظهور الأول للمدرب الجديد.

وأجرى زيدان أيضا تعديلا على قائمة المنتخب استعدادا للمباريات المقبلة، باستدعاء حارس كومو، جان بوتيه، بدلا من حارس لانس المصاب روبن ريسر.

ويعد هذا الاستدعاء الأول لبوتيه، البالغ 31 عاما، إلى صفوف المنتخب الفرنسي.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات، يبدأها بمواجهتين خارج أرضه أمام تركيا في 25 سبتمبر وبلجيكا في 28 سبتمبر، قبل استضافة إيطاليا في 2 أكتوبر وبلجيكا مجددا في 5 أكتوبر على ملعب "ستاد دو فرانس".

وتولى زيدان قيادة المنتخب الفرنسي رسميا في الأول من أغسطس، بعقد يمتد حتى 31 يوليو 2030، خلفا لمواطنه ديدييه ديشامب الذي أمضى 14 عاما في قيادة المنتخب.

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