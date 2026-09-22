من لبنان إلى عمّان… «بيت إليا» يفتتح أبوابه بتجربة لبنانية فاخرة بتوقيع الشيف العالمي جو برزا

عمّان – الأردن

خبرني - على وقع الأناقة اللبنانية ودفء الضيافة الشرقية، تستقبل العاصمة الأردنية عمّان وجهة جديدة تحمل معها مفهوماً مختلفاً للمطبخ اللبناني الراقي، مع افتتاح «بيت إليا – Beit Elia»، في تجربة صُممت لتجمع بين فخامة المذاق، أصالة الوصفات، ورقيّ التفاصيل.

من لبنان إلى قلب عمّان، يصل بيت إليا ليقدّم المطبخ اللبناني بصورة تليق بعشّاقه.

فالمكان لا يقدّم الطعام فقط، بل يبني تجربة متكاملة تبدأ منذ لحظة دخول الضيف؛ من التصميم والأجواء والموسيقى والضيافة، وصولاً إلى مائدة غنية بالأطباق اللبنانية المحضّرة بعناية وتقديمها بأسلوب راقٍ ومعاصر.

بصمة الشيف العالمي جو برزا

وتحمل قائمة بيت إليا بصمة الشيف اللبناني العالمي جو برزا، الذي أشرف على تطوير تجربة الطعام وبناء قائمة تستند إلى أصالة المطبخ اللبناني، مع إعادة تقديمها برؤية عصرية تحافظ على روح الوصفة وترتقي بتفاصيلها.

وتضم المائدة تشكيلة مختارة من المقبلات اللبنانية الباردة والساخنة، والأطباق المخبوزة، واللحوم والمشاوي، والأطباق البحرية والرئيسية، وصولاً إلى الحلويات اللبنانية بلمسات مميزة