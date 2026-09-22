خطر لا يتعلق بالسكر.. لهذا يُمنع العسل عن الرضع

خبرني - يرتبط العسل عادةً بالغذاء الصحي والفوائد الطبيعية، لكن ما يبدو خيارًا آمنًا للكبار قد يحمل خطرًا مختلفًا تمامًا بالنسبة إلى الأطفال خلال عامهم الأول، إذ يحذر متخصصون من تقديم ولو كميات قليلة منه للرضع بسبب احتمال الإصابة بمرض نادر قد يؤثر في الأعصاب والعضلات وحتى القدرة على التنفس.

ويعود الخطر إلى إمكانية احتواء العسل على أبواغ بكتيريا "المطثية الوشيقية" (Clostridium botulinum)، التي قد تصل إلى أمعاء الرضيع وتتكاثر فيها، مسببة ما يعرف بـ"التسمم السجقي عند الرضع".

ولا تكمن المشكلة في كمية السكر الموجودة في العسل أو مذاقه الحلو وفقا لموقع "Only My Health"، وإنما في عدم اكتمال نضج الجهاز الهضمي والبيئة الميكروبية في أمعاء الطفل خلال هذه المرحلة العمرية.

ماذا يحدث داخل أمعاء الرضيع؟

يستطيع الجهاز الهضمي لدى الأطفال الأكبر سنًا والبالغين عادةً الحد من نمو أبواغ البكتيريا، لكن الوضع يختلف لدى الأطفال دون عمر 12 شهرًا.

فإذا وصلت الأبواغ إلى أمعاء الرضيع، يمكن أن تجد بيئة تسمح لها بالنمو وإنتاج سم عصبي شديد القوة، يتداخل مع الإشارات التي تتحكم في حركة العضلات.

وقد يؤدي ذلك تدريجيًا إلى ضعف العضلات ومشكلات في الرضاعة والبلع، وفي الحالات الأكثر خطورة قد يمتد التأثير إلى العضلات المسؤولة عن التنفس.

ولا يعني ذلك أن كل عبوة عسل تحتوي على هذه الأبواغ أو أن كل طفل يتناول العسل سيصاب بالتسمم، إذ يعد المرض نادرًا، لكن غياب حاجة غذائية فعلية للعسل خلال العام الأول يجعل تجنبه بالكامل الإجراء الأكثر أمانًا.

علامات لا ينبغي تجاهلها

قد تبدأ الإصابة بعلامات تبدو بسيطة، ما قد يجعل اكتشافها مبكرًا صعبًا بالنسبة إلى الوالدين.

ومن العلامات المحتملة الإمساك، وضعف القدرة على المص أو صعوبة الرضاعة، وتغير صوت بكاء الطفل ليصبح أضعف من المعتاد، إلى جانب ارتخاء العضلات وفقدان القدرة على التحكم في الرأس.

وقد تظهر كذلك صعوبة في البلع، وانخفاض حركة عضلات الوجه أو تدلي الجفون.

وفي الحالات المتقدمة، يمكن أن يصل تأثير السم إلى العضلات المسؤولة عن التنفس، ما يستدعي إدخال الطفل إلى المستشفى، وقد يحتاج بعض المصابين إلى مساعدة على التنفس.

لذلك يستدعي ظهور ضعف غير معتاد لدى الرضيع، خصوصًا إذا ترافق مع صعوبة في الرضاعة أو البلع أو التنفس، الحصول على رعاية طبية عاجلة.