في طعامك اليومي.. 8 مواد حافظة شائعة قد ترفع ضغط الدم

خبرني - قد تبدو المواد الحافظة الموجودة في الأطعمة والمشروبات جزءاً عادياً من نظامنا الغذائي، لكن دراسة واسعة النطاق تشير إلى احتمال ارتباط بعض هذه الإضافات بمشكلات صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وتابع باحثون في فرنسا 112,395 شخصاً لمدة تراوحت بين 7 و8 سنوات، ووجدوا أن الأشخاص الذين استهلكوا أكبر كميات من المواد الحافظة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 24% مقارنة بمن تناولوا أقل كميات منها.

كما ارتبط ارتفاع استهلاك المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة بزيادة نسبية بلغت 16% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحدد الباحثون 8 مواد حافظة ارتبط استهلاكها بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي سوربات البوتاسيوم، وميتابيسلفيت البوتاسيوم، ونتريت الصوديوم، وحمض الأسكوربيك، وأسُكوربات الصوديوم، وإريثوربات الصوديوم، وحمض الستريك، ومستخلص إكليل الجبل.

وقالت أنيس هازنبولر، الباحثة في علم الأوبئة الغذائية بجامعة السوربون باريس نور، إن هذه الدراسة تُعد، بحسب علم الباحثين، الأولى التي تبحث بصورة واسعة في العلاقة بين مجموعة كبيرة من المواد الحافظة وصحة القلب والأوعية الدموية.

أما ماتيلد توفييه، مديرة الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، فأشارت إلى أن دراسات تجريبية سابقة اقترحت إمكانية تسبب بعض المواد الحافظة في الإجهاد التأكسدي أو التأثير في وظائف البنكرياس.

ومع ذلك، تؤكد الدراسة أنها رصدية، ولذلك لا تثبت أن المواد الحافظة هي السبب المباشر لارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، فيما يرى الباحثون أن النتائج تستدعي مزيداً من الدراسات لإعادة تقييم سلامة بعض هذه الإضافات الغذائية.