قبل مواجهة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية .. مدرب ايرلندا : نحن نلعب ضد الإبادة الجماعية

خبرني - تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين منتخبي إيرلندا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية وسط أجواء سياسية ورياضية متوترة على خلفية دعوات في إيرلندا لمقاطعة مباريات المنتخب الإسرائيلي.

وأشعل مدرب منتخب جمهورية إيرلندا، الآيسلندي هيمير هالغريمسون، الجدل بتصريحات خلال مؤتمر إعلان قائمة المنتخب، قال فيها: "نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضد الإبادة الجماعية، نحن نلعب ضد إسرائيل، وليس مع إسرائيل".

وجاءت تصريحات المدرب في وقت قال فيه إن بعض لاعبي المنتخب يشعرون بعدم الارتياح تجاه خوض المباراتين أمام إسرائيل، في ظل الجدل المتصاعد حول مشاركة المنتخب الإسرائيلي في المنافسات الأوروبية.

ورد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على تصريحات هالجريمسون ببيان شديد اللهجة عبر حسابه الرسمي، اتهم فيه المدرب بـ"الجهل والنفاق والغباء"، وقال إن الاتحاد يرفض ما وصفه بهذه المواقف.

كما أفادت تقارير بأن الاتحاد الإسرائيلي يدرس تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية استخدام المدرب مصطلح "الإبادة الجماعية".

وتقام المواجهتان بين المنتخبين في ملاعب محايدة لأسباب أمنية.

ويلتقي الطرفان أولا في ديبريسين بهنغاريا يوم 27 سبتمبر، قبل أن يلتقيا مجددا في باكا توبولا بصربيا يوم 4 أكتوبر، بينما تقام المباراة الثانية خلف أبواب مغلقة، وفق ترتيبات الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الإيرلندي أكد في وقت سابق أن نقل المباراة المقررة على أرضه خارج البلاد جاء بسبب ما وصفه بـ"تحديات تشغيلية" قد تؤثر في إقامة اللقاء في دبلن، مع تأكيده احترامه لمواقف اللاعبين والجماهير والحملات المطالبة بمقاطعة المواجهة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الجدل حول قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح بإقامة المواجهتين، في وقت سبق للاتحاد الإيرلندي أن طالب بعدم وقوع المنتخبين في المجموعة نفسها مستقبلا، بينما أوضح يويفا أن فصل المنتخبات يتم وفق اعتبارات أمنية وبحث كل حالة على حدة.