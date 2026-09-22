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  • مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين

مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين.. استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين

  • 22 أيلول 2026
  • 14:29
مخالفات من نوع جديد تنتظر الأردنيين استعدادات لتفعيل أجهزة ذكية لرصد مخالفات التدخين

خبرني - تستعد أمانة عمّان الكبرى لإطلاق خطة 2026–2028 لتعزيز بيئة خالية من التدخين، تتضمن نظاما إلكترونيا لرصد المخالفات وأجهزة استشعار ذكية للدخان، إلى جانب حملتي "حدائق خالية من التدخين" و"صحتنا أمانة" المدرسية، بعد استفادة أكثر من 25 ألف شخص من برامج التوعية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.

وقالت الأمانة إنها نفذت خلال الفترة ذاتها 639 محاضرة وجلسة توعوية، استفاد منها 25,439 شخصا، فيما وصلت حملة "نفس نظيف" الرقمية إلى 61 ألف مستخدم، وسجلت أكثر من 159 ألف مشاهدة ونحو 2,500 تفاعل.

وفي إطار الرقابة، نفذت الفرق المختصة 253 زيارة تفتيشية، رصدت خلالها 71 مخالفة للتدخين وأصدرت 36 إنذارا، مع تكثيف الجولات الرقابية في الحدائق والمرافق العامة.

وفي مجال دعم الإقلاع عن التدخين، استفاد 1,550 مراجعا من خدمات العيادات، وتمكن 418 منهم من الإقلاع عن التدخين، ليرتفع إجمالي عدد المقلعين منذ تأسيس العيادات إلى أكثر من 2,177 شخصا، بالتزامن مع افتتاح العيادة الرابعة في مبنى الأمانة الرئيسي.

وتنفذ الأمانة مبادرة "عمّان خالية من التدخين" بالتعاون مع منظمة Vital Strategies، من خلال برامج للتوعية والرقابة ودعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وتستهدف خطة 2026–2028 تعزيز الرقابة على التدخين في مرافق المدينة، وتوسيع نطاق التوعية، والاستفادة من التقنيات الذكية لرصد المخالفات، إلى جانب تعزيز خلو الحدائق والمدارس من التدخين.

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