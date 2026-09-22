أسعار النفط تهبط بعد تصريحات لمسؤول إيراني كبير

خبرني - عكست أسعار النفط اتجاهها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن إيران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري.
وبحلول الساعة 13:12 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.66% إلى 97.67 دولار للبرميل، وسجلت العقود انخفاضا دون مستوى 98 دولارا لأول مرة منذ 8 سبتمبر الجاري.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 3.18% لتصل إلى 89.43 دولار للبرميل. وكانت أسعار الذهب الأسود قد صعدت في التعاملات الصباحية.
وقال المسؤول الإيراني الكبير لوكالة "رويترز" إنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا، وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية"، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي غادر طهران متوجها إلى نيويورك صباح اليوم الثلاثاء، لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت مقترحها بهذا الشأن للجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في 16 سبتمبر 2026.
وقال المسؤول "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى الدبلوماسية"، مضيفا أن طهران سترحب بإحياء الدبلوماسية إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ملموسة.
وتبادلت إيران والولايات المتحدة التهديدات يوم الأحد الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.