أسعار النفط تهبط بعد تصريحات لمسؤول إيراني كبير

خبرني - عكست أسعار النفط اتجاهها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن إيران بوسعها إعادة فتح ​مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا ‌خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري.

وبحلول الساعة 13:12 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.66% إلى 97.67 دولار للبرميل، وسجلت العقود انخفاضا دون مستوى 98 دولارا لأول مرة منذ 8 سبتمبر الجاري.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 3.18% لتصل إلى 89.43 دولار للبرميل. وكانت أسعار الذهب الأسود قد صعدت في التعاملات الصباحية.

وقال المسؤول الإيراني ​الكبير لوكالة "رويترز" إنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا، وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في ​هذه العملية"، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في ​اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك لديه صلاحيات ‌كاملة ⁠لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي غادر طهران متوجها إلى نيويورك صباح اليوم الثلاثاء، لن يلتقي بالرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب في ​مقر الأمم ⁠المتحدة بنيويورك.

وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن ​في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن ​طهران سلمت ⁠مقترحها بهذا الشأن للجانب الأمريكي عن طريق وسطاء في 16 سبتمبر 2026.

وقال المسؤول "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ⁠فرصة ​ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى الدبلوماسية"، ​مضيفا أن طهران سترحب بإحياء الدبلوماسية إذا ما اتخذت واشنطن خطوات ​ملموسة.

وتبادلت ⁠إيران والولايات المتحدة التهديدات يوم الأحد الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال ​إنه منفتح على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك ​هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.