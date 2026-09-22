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  • ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الزرقاء بطول يتجاوز 3 كيلومترات

ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الزرقاء بطول يتجاوز 3 كيلومترات

  • 22 أيلول 2026
  • 14:07
ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الزرقاء بطول يتجاوز 3 كيلومترات

خبرني - ضبطت كوادر شركة مياهنا في الزرقاء، بالتعاون مع الجهات الأمنية، الأربعاء، عددا من الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية والفرعية في منطقتي الحلابات الغربي وشارع الأسمنت الأبيض.

وقالت الشركة إن الاعتداءات تمثلت بتمديد وصلات فرعية بأقطار وأطوال مختلفة، تجاوز مجموع أطوالها 3 كيلومترات، لتزويد نحو 90 منزلا ومزرعة، إضافة إلى 3 برك ذات سعات تخزينية كبيرة، وجميعها غير مخدومة بالمياه.

وأضافت أن الاعتداءات شملت كذلك أراضي مملوكة لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن كوادرها ستستكمل تقدير كميات المياه المعتدى عليها وإعداد الضبوطات اللازمة بحق المعتدين بعد الانتهاء من أعمال الحصر.

وتأتي الحملة ضمن إجراءات "إحكام السيطرة وضبط وحماية مصادر المياه"، التي تنفذها الشركة بالتعاون مع الجهات الأمنية للحد من الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها.

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