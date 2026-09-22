شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن تكرّم 40 من موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

خبرني - كرّمت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن 40 من موظفيها الناجحين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، احتفاءً بإنجازهم الأكاديمي وتقديرًا لجهودهم في الجمع بين العمل والدراسة.

وقام السيد أحمد عرموش، رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن، بتكريم الموظفين الناجحين، والاحتفاء بإنجازهم، في أجواء عكست فخر الشركة بما حققوه، وتقديرها لإصرارهم على مواصلة تعليمهم إلى جانب عملهم.

وقال السيد أحمد عرموش: "نفخر اليوم بإنجاز 40 من موظفينا الذين نجحوا في الثانوية العامة، وتمكّنوا من تحقيق هذا الإنجاز إلى جانب التزاماتهم العملية. إن الجمع بين العمل والدراسة يتطلب الكثير من الإصرار والمسؤولية، ولذلك نعتز بما حققوه ونؤمن بأن هذه الخطوة ستكون بداية لمسيرة حافلة بمزيد من النجاح والطموح. نتمنى لهم التوفيق في مراحلهم التعليمية والمهنية المقبلة."

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للموظفين الذين واصلوا مسيرتهم التعليمية بالتوازي مع عملهم، واحتفاءً بنجاحهم في واحدة من المحطات المهمة في حياتهم، متمنين لهم مزيدًا من التقدم والنجاح في مسيرتهم المقبلة.