100 ألف دينار لسداد ديون 117 غارمة في الأردن

خبرني - وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة، خلال اجتماعه الثلاثاء، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، على سداد الذمم المالية المستحقة على 117 غارمة، ممن استوفين الشروط والمعايير المعتمدة لدى الصندوق بمبلغ إجمالي يقارب 100 ألف دينار.

كما وافق المجلس على ترميم 13 منزلا لأسر محتاجة في عدد من مناطق المملكة، بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة، إلى جانب إقرار عدد من المشاريع التأهيلية الهادفة إلى تمكين الأسر المستحقة.

واطلع المجلس على الموقف المالي للصندوق، وبحث عددا من القرارات والتوصيات المتعلقة بأعمال لجان الزكاة التابعة له في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الخلايلة أهمية الثقة التي يوليها المزكون والمحسنون لصندوق الزكاة ودوره في دعم الأسر المستحقة وتعزيز التكافل الاجتماعي.