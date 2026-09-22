تعديل مرتقب لدوام المدارس في الأردن

خبرني - يترقب الأردنيون تعديل وزارة التربية والتعليم لدوام المدارس، بالتزامن مع قرار الحكومة الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن التعديلات، على أن يبدأ العمل بها مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

ومن المتوقع أن يصبح دوام المدارس على النحو التالي:

مدارس الفترة الواحدة:

• يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15، وتبدأ الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا.

• مدة الحصة الدراسية 45 دقيقة.

• تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 صباحًا.

مدارس الفترتين:

الفترة الصباحية:

• يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8:15، وتبدأ الحصة الدراسية الأولى الساعة 8:30 صباحًا.

• مدة الحصة الدراسية 35 دقيقة.

• تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7:45 صباحًا.

الفترة المسائية:

• يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرًا، وتبدأ الحصة الدراسية الأولى الساعة 1:00 ظهرًا.

• مدة الحصة الدراسية 35 دقيقة.