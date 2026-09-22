ضبط 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية و300 جنط مقلد

خبرني - ضبطت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، 5 آلاف إطار مركبات منتهي الصلاحية، و300 جنط تحمل اسم علامات تجارية عالمية مقلدة.

وقالت المؤسسة إن المضبوطات صودرت خلال مداهمة تفتيشية، بمساندة الأجهزة الأمنية لـ 4 مواقع بيع وتخزين إطارات في عمان، وكانت مخزنة بطرق غير سليمة ومخفية في مستودعات سرية، تفتقد لأدنى معايير السلامة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق التفتيشية واجهت مقاومة لمنعها من فتح المستودعات، بهدف إخفاء المخالفات، إلا أن إصرار كوادر المؤسسة ودعم الأجهزة الأمنية حال دون ذلك.

وأوضحت أن هذه الضبطية، منعت وصول الإطارات المخالفة إلى مركبات المواطنين، مؤكدة على انه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته.

وأكدت ضرورة الانتباه عند شراء الإطارات والتأكد من قراءة تاريخ الإنتاج الذي يتكون من 4 أرقام محفورة على جانب الإطار، إذ يرمز أول رقمين لأسبوع الصنع، وآخر رقمين إلى سنة الصنع، "فالرقم 2526 يشير إلى الأسبوع 25 من عام 2026.

ودعت إلى تجنب شراء الإطارات المخزنة لفترات طويلة، حتى لو كانت تبدو جديدة، مشددة على ضرورة تخزينها في أماكن مظللة وجافة، بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة أو الحرارة العالية والمواد الكيميائية مثل الزيوت والمذيبات، التي تتسبب في تشقق المطاط وتلفه مبكراً، بالإضافة إلى ضرورة معاينة الإطارات ظاهريا للتأكد من عدم وجود تشققات او انتفاخات جانبية، وأهمية الحرص على الشراء من الوكلاء المعتمدين، والمحال المرخصة التي تمنح فاتورة شراء رسمية تضمن الحقوق وتثبت مصدر البضاعة.

وحثت المؤسسة المواطنين على الإبلاغ فوراً عن أي تجاوزات او مخالفات في الأسواق، عبر التواصل مع خط الشكاوى الموحد (هاتف وواتساب) على الرقم (065301243).