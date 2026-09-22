زراعة جرش تتوقع ارتفاع إنتاج الزيتون 20% خلال العام الحالي

خبرني - توقعت مديرية زراعة جرش ارتفاع إنتاج ثمار الزيتون في المحافظة خلال العام الحالي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 6 آلاف طن، وفق مديرة زراعة جرش علا المحاسنة.

وقالت المحاسنة الثلاثاء، إن من المتوقع إنتاج نحو 11,400 طنا من زيت الزيتون، إضافة إلى نحو 3 آلاف طن من ثمار الزيتون المخصصة للكبيس، مبينة أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في المحافظة تبلغ نحو 132 ألف دونم.

وأوضحت أن كوادر المديرية ستنفذ جولات رقابية على 15 معصرة زيتون مرخصة في المحافظة، للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات المعتمدة.

وأشارت إلى تنفيذ 150 حملة إرشادية وتوعوية استفاد منها نحو 500 مزارع، إلى جانب حملات رش شملت نحو 5 آلاف دونم مزروعة بأشجار الزيتون من مختلف الأنواع.

وأضافت أن المديرية وزعت 6 آلاف مصيدة لمكافحة الحشرات على مساحة تقدر بنحو 12 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، إضافة إلى 4 آلاف مصيدة ملونة تستخدم لإعطاء مؤشرات حول وجود الآفات والحشرات، موزعة على نحو 8 آلاف دونم.

ودعت المحاسنة المزارعين إلى التواصل مع قسم الإرشاد الزراعي في المديرية للاستفسار عن أي ملاحظات أو مشكلات تتعلق بأشجار الزيتون، مبينة أن المديرية تنفذ جولات ميدانية لتقديم النصح والإرشاد ومتابعة المحاصيل.

وفي سياق آخر، أوضحت أن نسبة الإنجاز في مشروع الترقيم الإلكتروني لقطاع الثروة الحيوانية في المحافظة بلغت 60%، مشيرة إلى أن المديرية تقدم المطاعيم لمربي الماشية مجانا، وفق جدول المطاعيم المعتمد لدى وزارة الزراعة.