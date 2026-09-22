«لا تليق بتراب الأردن».. رابطة علماء الأردن تحذر من حفلات تخدش الحياء

خبرني - حذرت رابطة علماء الأردن من إقامة أي حفل أو نشاط يخالف الأخلاق أو يخدش الحياء، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تليق بالأردن، ومشددة في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق باعتبارها مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية مشتركة.

وقالت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحفاظ على الأخلاق والقيم يمثل أساسا راسخا لبناء المجتمعات الآمنة والمستقرة، مؤكدة أن هذه المسؤولية لا تقع على جهة أو مؤسسة واحدة، وإنما تتطلب تكاتف مختلف مكونات المجتمع.

وتاليا البيان:

الأخلاق والقيم ضمانٌ لأمن المجتمعات واستقرارها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛

فانطلاقًا من رسالة رابطة علماء الأردن في تعزيز القيم الإسلامية، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والإسهام في حماية المجتمع من مظاهر الانحراف والاضطراب والانحلال، تؤكد الرابطة أن الأخلاق والقيم تمثل أساسًا راسخًا في بناء المجتمعات الآمنة والمستقرة، وأن المحافظة عليها مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية مشتركة لا تقع على عاتق جهة واحدة او مؤسسة منفردة، لا سيما في ظل ما يشهده وطننا من مخاطر وتهديدات وتحديات متزايدة، تستلزم الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة صاحبة الوصاية على المقدسات لرد كل عدوان وتهديد كما يجب علينا جميعا وعلى سبيل التكافل الملزم فرضا كفائيا العمل على رفعة الوطن وتقدمه في مختلف المجالات، وعدم السماح لما يهدد وحدته أو يعتدي على الاخلاق أو يهدد منظومة الامن الثقافي والقيمي للمجتمع.

ولئن كان من البديهي القول بأن أي حفل أو نشاط يخالف الاخلاق ويخدش الحياء مهما كانت ذرائعه، أمر لا يليق بتراب الأردن الطهور المبارك، أرض الاسراء والرباط، الذي روي بدماء الصحابة والشهداء ورفاتهم شاهدة على ذلك؛ ومن البديهي أيضا التذكير بشمول المسؤولية التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم (كلكم راع ومسؤول عن رعيته) وكما نؤكد اليوم أن لا مجال للتلاوم أو فتح سجال حول ثوابت يؤمن بها مجتمعنا فالفن الهادف بريء من المجون والاسفاف وخدش الحياء، فلا يجوز لنا أن نغفل التذكير بدور الاسرة ومسؤوليتها في تربية الناشئة على الاخلاق الفاضلة وغرس القيم الحضارية الإسلامية التي تربينا عليها جيلا بعد جيل.

رابطة علماء الأردن

عمان في 11 ربيع الثاني 1448 22 أيلول 2029