ويز إير تستأنف رحلاتها المباشرة بين بودابست وعمّان بواقع 3 رحلات أسبوعياً

خبرني - حطت في مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة الطيران منخفض التكلفة ويز إير (Wizz Air) القادمة من العاصمة المجرية بودابست، على متنها 166 مسافرا، إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بودابست وعمّان، بواقع 3 رحلات أسبوعياً على مدار العام، بما يعزز الربط الجوي بين الأردن والأسواق الأوروبية، ويدعم حركة السياحة الوافدة إلى المملكة.

ويأتي استئناف الخط ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية لتعزيز الربط الجوي مع الأسواق السياحية المستهدفة، وتسهيل وصول الزوار إلى المملكة، وفتح المجال أمام المزيد من السياح المجريين للتعرف على المقومات السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية والدينية التي يزخر بها الأردن.

من جانبها اكدت مجموعة المطار الدولي ترحيبها باستئناف شركة ويز إير عملياتها في مطار الملكة علياء الدولي، والذي يمثل تطورًا إيجابيًا ومشجعًا، لا سيما في أعقاب التحديات الجيوسياسية التي أثرت على الربط الجوي الإقليمي خلال الأشهر الماضية.

ويعكس هذا الاستئناف الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية لاستعادة الربط الجوي، ودعم السياحة، وتعزيز الثقة بالأردن كوجهة سياحية.