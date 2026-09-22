*
الثلاثاء: 22 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73919 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 22 أيلول 2026
  • 12:19
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73919 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,919 شهيدا و174,977 مصابا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 شهداء و25 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,399 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 4,863 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

اختطاف أسير محرر في قطاع غزة
اختطاف أسير محرر في قطاع غزة
  • 2026-09-22 09:01
إدانة اميركي بالشروع في القتل في واقعة إطلاق نار على ثلاثة طلاب فلسطينيين
إدانة اميركي بالشروع في القتل في واقعة إطلاق نار على ثلاثة طلاب فلسطينيين
  • 2026-09-22 02:23
3 مليون ناخب فلسطيني يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية
3 مليون ناخب فلسطيني يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية
  • 2026-09-21 21:32
ضربة مخدرات في الضفة.. ضبط 214 ألف حبة مخدرة بقيمة 10 ملايين شيقل
ضربة مخدرات في الضفة.. ضبط 214 ألف حبة مخدرة بقيمة 10 ملايين شيقل
  • 2026-09-21 19:07
"التنمية الاجتماعية": غزة بحاجة عاجلة إلى نصف مليون خيمة وشادر
  • 2026-09-21 18:28
لا إيران ولا حماس: التهديد الذي قد يُفكك إسرائيل من الداخل .. بروفيسور اسرائيلي يحذر
لا إيران ولا حماس: التهديد الذي قد يُفكك إسرائيل من الداخل .. بروفيسور اسرائي...
  • 2026-09-21 18:11