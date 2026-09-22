زين تتيح لمشتركيها التصفح المجاني لموقع وتطبيق سند

خبرني - في خطوة جديدة تعكس التزامها بدعم التحوّل الرقمي في المملكة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية والوثائق والمستندات الرقمية في أي وقت ومن أي مكان، أعلنت شركة زين الأردن عن إتاحة التصفح المجاني لمنصّة "سند" –البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الرقمية والهوية الرقمية في الأردن– لمشتركيها بخطوط الأفراد، بما يتيح لهم الدخول إلى التطبيق واستخدام وتصفّح الموقع الإلكتروني والاستفادة من كافة خدمات المنصّة دون الحاجة إلى توفر حزمة إنترنت فعّالة على خطوطهم.

وتأتي هذه الخطوة من زين كأول شركة اتصالات تتيح هذه الخدمة مجاناً، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانها بأن تمكين الأفراد من الاستفادة من الخدمات الرقمية لا يقتصر على توفير الاتصال بالإنترنت، وإنما يشمل أيضاً تعزيز سهولة الوصول إلى هذه الخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يواكب التطور الذي تشهده المملكة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، ويدعم بناء منظومة رقمية أكثر شمولاً وسهولة في الاستخدام، وأكدت زين أن هذه الخطوة تأتي أيضاً في إطار دورها كشريك فاعل في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وحرصها على توظيف إمكاناتها وشبكتها في تقديم حلول وخدمات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع والمبادرات الوطنية وتوجّهات المملكة، وتسهم في جعل التكنولوجيا والخدمات الرقمية أكثر سهولة وإتاحة للجميع.

وبموجب هذه الخطوة سيتمكن مشتركو زين بخطوط الأفراد من استخدام موقع وتطبيق "سند" حتى في حال عدم توفّر حزمة إنترنت أو رصيد في خطوطهم، الأمر الذي يمنحهم وصولاً أكثر سهولة ومرونة إلى هوياتهم الرقمية ومستنداتهم والخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات الإلكترونية والوصول إلى الوثائق الرسمية الرقمية عند الحاجة إليها، دون الحاجة إلى البحث عن اتصال بالإنترنت أو الاشتراك بحزمة بيانات.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل الدور المتنامي الذي تلعبه منصّة "سند" في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، باعتبارها البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الرقمية والهوية الرقمية، والتي تتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمستندات والسجلات الشخصية الرقمية، إلى جانب خدمات دفع الرسوم ومتابعة الطلبات والتوقيع الرقمي وغيرها من الخدمات التي أصبحت تسهّل على المواطنين كافة اجراءاتهم، حيث أصبح "سند" منصة واحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية يتيح الوصول إلى أكثر من 550 خدمة من أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص.

وأكّدت شركة زين بأن التحوّل نحو الخدمات الرقمية يتطلب منظومة متكاملة تضع المستخدم في جوهرها، مشيرةً إلى أن تسهيل الوصول إلى المنصات والخدمات الرقمية الحكومية يمثل جزءاً أساسياً من هذه المنظومة، وجاءت هذه الخطوة لدعم هذا التوجّه من خلال توفير تجربة أكثر سلاسة للمشتركين، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية.