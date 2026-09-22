جامعة عمان العربية تشارك في اللقاء التعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

خبرني - تحت رعاية معالي الدكتور رائد العدوان وزير الشباب، وفي إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية المعنية بالشباب، ودعم مشاركة طلبتها في البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لديهم، شاركت الجامعة في اللقاء التعريفي الخاص بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة، وذلك بتنظيم من وزارة الشباب، والذي عقد في مدينة الحسين للشباب، بحضور ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والقطاع الشبابي، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وتعزيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، وتفعيل دور الجامعات في دعم المبادرات الشبابية والتطوعية.

ومثّل جامعة عمان العربية في اللقاء الأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، مندوبين عن الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وذلك تلبيةً لدعوة وزارة الشباب لترسيخ التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الشبابي، إلى جانب التعريف بالجائزة وتفعيل دور ضباط الارتباط داخل الجامعة لدعم وتحفيز الطلبة على الانخراط في العمل التطوعي.

وتضمن اللقاء عرضًا تعريفيًا حول جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي قدمه السيد بدر النمور مدير وحدة الجائزة في وزارة الشباب، استعرض خلاله أبرز محاور الجائزة وفئاتها، وشروط المشاركة، وآلية التقدم للدورة الرابعة، إلى جانب التعريف بدور ضباط الارتباط في الجامعات في دعم الجائزة والتعريف بها وتحفيز الطلبة على المشاركة فيها، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في إطار تنفيذ القرار الأممي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن، بما يدعم حضور الشباب في المجالات المرتبطة بالمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي والمبادرات الشبابية.

وأكد ممثلا جامعة عمان العربية خلال اللقاء على أهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة، وتعزيز قيم المبادرة والعطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرين إلى حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للطلبة لتطوير أفكارهم ومبادراتهم الشبابية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في البرامج والأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع، حيث تأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذا اللقاء انسجامًا مع توجهاتها في دعم الشباب وتمكين الطلبة، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الوطنية والمجتمعية، مما يسهم في تنمية مهاراتهم القيادية والتطوعية، ويفتح أمامهم مساحات أوسع للمشاركة والإسهام في خدمة المجتمع.