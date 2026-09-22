كابيتال بنك يرعى مؤتمر العربي الدولي حول الشراكة الاقتصادية والمصرفية لدعم التنمية والاستثمار في سوريا

خبرني - أعلن كابيتال بنك عن تقديم رعايته للمؤتمر العربي الدولي حول "الشراكة الاقتصادية والمصرفية العربية لدعم التنمية والاستثمار في سوريا"، وذلك تأكيداً على التزامه بدعم مبادرات التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الشراكات الإقليمية. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من القيادات المصرفية والاقتصادية والمستثمرين وصناع القرار من مختلف الدول العربية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه الاهتمام العربي بتعزيز التعاون الاقتصادي وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار في سوريا، حيث شكّل منصة للحوار بين المؤسسات المالية والقطاعين العام والخاص، وبحث فرص التعاون المشترك، ودور القطاع المصرفي في دعم التنمية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسة، شملت واقع الاقتصاد السوري وآفاق التعافي والتنمية، وسبل تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الاستثمار والشراكات الاقتصادية في دعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص العربي في تنشيط الاقتصاد السوري، وبناء القدرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي.

وأكد البنك أن رعايته لهذا المؤتمر تنطلق من قناعته بأهمية دعم المنصات التي تجمع مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاقتصادي، وتسهم في بناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، بما يدعم التنمية المستدامة ويواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن القطاع المصرفي العربي يمتلك دوراً محورياً في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير الحلول التمويلية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى أن كابيتال بنك يواصل، من خلال حضوره الإقليمي وخبراته، الإسهام في المبادرات التي تعزز مرونة الاقتصادات العربية وتدعم فرص التعاون والاستثمار بينها.

وتنسجم هذه المشاركة مع استراتيجية كابيتال بنك الرامية إلى دعم المبادرات الاقتصادية ذات الأثر المستدام، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي العربي، والإسهام في بناء شراكات تنموية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات العربية، بما يعزز فرص النمو والازدهار في المنطقة.