أمانة عمان تبدأ تنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تطوير منطقة المحطة

خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن البدء بتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تطوير وتأهيل منطقة المحطة، وذلك ضمن المخطط الحضري الشامل لتطوير المنطقة باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية لمدينة عمان.

وأوضحت الأمانة أن المرحلة الخامسة تتضمن هدم عدد من العمارات الواقعة على شارع الجيش عند تقاطعه مع شارع الأمير راشد (طلوع الهاشمي)، مشيرة إلى أنه تم تقديم التبرعات اللازمة وبدل السكن والإخلاء لقاطني وأصحاب هذه العمارات وفق التعليمات و استنادا لقرارات لجنة امانة عمان .

وبينت الأمانة أنه سيتم إخلاء المباني المجاورة لموقع الهدم لمدة ثلاثة أيام فقط وذلك لغايات الحفاظ على السلامة العامة ، حيث تم تشكيل لجنة سلامة عامة تقوم بالكشف على جميع المباني المجاورة قبل البدء بعملية الهدم وبعد الانتهاء منها، مؤكدة أنه في حال وقوع أي أضرار تلتزم الأمانة بالتعويض حسب الأصول.

وتشمل أعمال المرحلة الخامسة تنفيذ حزمة متكاملة من التحسينات المرورية واضافة مسرب آخر للشارع وتحسين البنية التحتية لشارع الأمير راشد، تتضمن تنفيذ شبكة كاملة لتصريف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة، وإنشاء وتأهيل الأرصفة، وأعمال التعبيد، بالإضافة إلى عمل فراغات حضرية تسهم في تحسين المشهد الحضري والسلامة المرورية.

ويهدف المشروع في هذه المرحلة إلى ربط التوسعة الجديدة بين شارع الجيش وشارع الأمير راشد، بما يسهم في تسهيل الحركة في المنطقة.

و يشار إلى أنه تم إنجاز شارع جديد يربط بين شارع رفيفان المجالي وشارع الجيش، ضمن نفس المرحلة، فيما تستمر الأعمال حالياً على استحداث شوارع أخرى تربط بين الشارعين، إلى جانب العمل على توسعة شارع الأمير راشد بشكل كامل.

وكانت أمانة عمان قد أنجزت أربع مراحل سابقة من مشروع تطوير منطقة المحطة، وتسير أعمال المشروع وفق مراحل مدروسة بالتنسيق والتعاون المستمر مع لجنة أهالي المحطة.