صيدلة عمّان الأهلية تشارك في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026

خبرني - شاركت عميدة كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية، الدكتورة أروى الخطيب، في فعاليات قمة Bella Vita للصحة والجمال 2026، التي عُقدت قبل أيام في فندق لاند مارك – عمّان، بتنظيم من بيلا فيتا برئاسة الدكتورة فاتن أبو عجمية، وبمشاركة نخبة من المختصين في مجالات الصحة والجمال والقطاع الدوائي.

وقدمت الدكتورة الخطيب، خلال مشاركتها جلسة بعنوان :

“Women’s Wellness Is Built Upon Metabolic Health”

تناولت خلالها تطور المعالجة الدوائية المبنية على الدليل من التركيز على علاج المرض إلى نهج أكثر شمولًا يركز على الحفاظ على الصحة، ودعم طول العمر الصحي، وتعزيز جودة الحياة لدى المرأة في مختلف مراحل حياتها.

وتضمنت القمة عددًا من المحاضرات العلمية والمتخصصة، إلى جانب معرض للشركات والمؤسسات، استُعرض فيه أحدث المنتجات والخدمات والتوجهات في مجالات الصحة والجمال.

وشهدت فعاليات القمة حضور عدد من خريجي كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية ضمن ممثلي الشركات المشاركة، بما يعكس حضور خريجي الكلية في سوق العمل وانخراطهم الفاعل في القطاعين الصحي والدوائي.

كما شارك عدد من طلبة برنامجي البكالوريوس والماجستير في كلية الصيدلة بفعاليات القمة، في إطار حرص الكلية على تعزيز تواصل طلبتها مع الفعاليات العلمية والمهنية، وإتاحة فرص التفاعل وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل مع المؤسسات العاملة في القطاع.