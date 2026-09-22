د. رشا القواسمة من عمان الأهلية تشارك في برنامج تدريبي دولي متخصص في الصين

خبرني - شاركت الدكتورة رشا القواسمة، الأستاذ المشارك في إدارة الأعمال بجامعة عمّان الأهلية، ضمن الوفد الأردني الممثل لجمعية ريادة الأعمال الرقمية، في البرنامج التدريبي الدولي المتخصص “Seminar on Eurasia Women Entrepreneurs Education Empowerment”، الذي عُقد في جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيلول 2026، بمشاركة نخبة من رائدات الأعمال والقيادات النسائية من عدد من دول منطقة أوراسيا.

وتأتي مشاركة الدكتورة القواسمة في إطار حرص جامعة عمّان الأهلية على تعزيز حضورها الأكاديمي والدولي، وتشجيع أعضاء هيئتها التدريسية على المشاركة في البرامج والفعاليات الدولية، وبناء شبكات التعاون الأكاديمي والبحثي، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وشكّلت المشاركة فرصة أكاديمية ومهنية للاطلاع على التجربة الصينية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإدارة الأعمال وتمكين المرأة وتطوير نماذج الأعمال وريادة الأعمال المستدامة، حيث جمع البرنامج بين المحاضرات المتخصصة والتدريب والتطبيقات العملية والنقاشات التفاعلية والتوجيه من الخبراء، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات والشركات الصينية، بما أتاح للمشاركات تبادل المعرفة والخبرات في بيئة دولية متعددة الثقافات.

كما تأتي هذه المشاركة في سياق التعاون القائم بين جامعة عمّان الأهلية وجمعية ريادة الأعمال الرقمية، في ضوء الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، والتي تتضمن دعم الجامعة لأنشطة الجمعية، وتوفير مرافق الجامعة لعقد البرامج التدريبية والمحاضرات والفعاليات ذات الصلة، بما يعزز الشراكة في مجالات التدريب وريادة الأعمال ونقل المعرفة.

وأكدت الدكتورة القواسمة أهمية المشاركة من المنظور الأكاديمي والبحثي، لما أتاحته من فرص للتواصل مع أكاديميين وخبراء ومؤسسات صينية ودولية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي، ولا سيما في مجالات إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير دراسات مقارنة بين التجربتين الأردنية والصينية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإدارة الأعمال.

إلى جانب إسهام هذه المشاركة في نقل المعارف والخبرات والممارسات الدولية إلى البيئة الأكاديمية في جامعة عمّان الأهلية، والاستفادة منها في التدريس والبحث العلمي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية والتجارب الدولية، بما يثري العملية التعليمية ويعزز خبرات الطلبة.

وفي ختام البرنامج، حصلت الدكتورة رشا القواسمة على شهادة (Certificate of Completion) ، من جامعة بكين للدراسات الأجنبية (Beijing Foreign Studies University – BFSU)، بعد إتمامها البرنامج بنجاح وبتميز (With Distinction)، وفقاً لما ورد في الشهادة الصادرة عن الجامعة.

وتعكس هذه المشاركة توجه جامعة عمّان الأهلية نحو تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع أعضاء هيئتها التدريسية على الحضور الفاعل في البرامج والفعاليات الدولية، وبناء شراكات وشبكات أكاديمية ومهنية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون البحثي والمعرفي والمؤسسي، وتعزز حضور الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.