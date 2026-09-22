أولى رحلات ويز إير تصل إلى الأردن بعد انقطاع عدة أشهر

خبرني - وصلت أولى رحلات شركة "ويز إير" الهنغارية إلى مطار الملكة علياء الدولي، الثلاثاء، بتحميل مرتفع من المسافرين، بعد انقطاع دام عدة أشهر، في إطار استئناف شركات الطيران الأوروبية رحلاتها المنتظمة إلى الأردن.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، إن الرحلة وصلت الثلاثاء، وتبدأ الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا إلى الأردن، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال يعكس الطلب على السفر إلى المملكة ويدعم الحركة السياحية والتجارية.

وأضاف أن شركة "ريان إير" ستستأنف رحلاتها إلى الأردن اعتبارا من نهاية تشرين الأول المقبل، لتربطه بأربع وجهات أوروبية رئيسية.

وأوضح الفرجات أن عودة الناقلات الأوروبية جاءت بعد جهود ومفاوضات فنية مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، انتهت إلى رفع الأردن من نشرة معلومات منطقة النزاع وإلغاء توصيتها السابقة بتجنب المجال الجوي الأردني، مع الاكتفاء بتقييم المخاطر قبل التشغيل.

وكانت الوكالة قد ألغت في آب توصيتها السابقة لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي الأردني، مع نصح المشغلين بتوخي الحذر حتى 30 أيلول.

وأكد الفرجات مواصلة التنسيق مع شركات الطيران والشركاء الدوليين لاستقطاب مزيد من الخطوط الجوية إلى مطارات المملكة.