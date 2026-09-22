العراق: صادرات زيت الوقود عبر الأردن غير ثابتة.. وأنبوب حديثة-العقبة قيد الدراسة

خبرني - قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي، إن وزارة النفط، من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، تعاقدت مع شركات تشتري منتوج زيت الوقود مطروح المستودعات، وتقوم بتصديره عبر ميناء العقبة ومن خلال الأراضي الأردنية.

وأضاف الركابي ، أن الكميات المصدرة من زيت الوقود عبر الأردن "غير ثابتة"، موضحا أنها تعتمد على عدد الحوضيات والتصاريح الأمنية ووضع ميناء العقبة.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" قد أعلنت في أيار وحزيران 2026 عن طرح كميات من زيت الوقود للتصدير، على أن ينقل المنتج بالشاحنات الحوضية عبر المنافذ البرية المتاحة، فيما أشار تقرير الشركة عن صادرات آذار 2026 إلى استئناف تصدير زيت الوقود برا بواسطة الشاحنات الحوضية.

- أنبوب حديثة-العقبة

وفيما يتعلق بمشروع أنبوب النفط حديثة-العقبة، قال الركابي إن "موضوع الأنبوب ما زال قيد الدراسة حاليا".

ويصل طول مشروع أنبوب نفط البصرة - العقبة إلى 1600 كيلو متر، يتضمن مدّ المقطع الأول للأنبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة) بمسافة تقارب 700 كم، وبطاقة تصميمية تتسع لمليونين، و250 ألف برميل، ومدّ المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الأردنية (حديثة- العقبة) بمسافة 900 كم، وبطاقة تصميمية مليون برميل.