الأرصاد: الخريف في الأردن متقلب.. وقد يشهد موجات حر وهطولات مطرية

خبرني - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن فصل الخريف يبدأ فلكيًا في المملكة عند الساعة 3:05 من فجر يوم الأربعاء الموافق 23 أيلول 2026، مع حدوث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر حتى 21 كانون الأول 2026، موعد الانقلاب الشتوي.

وأوضح آل خطاب أن هناك فرقًا بين بداية الخريف فلكيًا ومناخيًا؛ إذ يبدأ الخريف مناخيًا، وفق تقسيم الفصول المستخدم في علم الأرصاد الجوية، مع بداية شهر أيلول ويستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني، في حين ترتبط البداية الفلكية بموعد حدوث الاعتدال الخريفي.

وأضاف أن فصل الخريف في الأردن يُعد من الفصول الانتقالية التي تتميز بتنوع وتقلب الأنماط الجوية، فقد تشهد المملكة خلاله أجواءً جافة ودافئة إلى حارة نسبيًا، وقد تتأثر في فترات أخرى بحالات من عدم الاستقرار الجوي والأمطار، إلى جانب بدء تأثر المنطقة تدريجيًا بالمنخفضات الجوية والجبهات الهوائية الباردة مع التقدم في الموسم.

وأشار آل خطاب إلى أن السجل المناخي لإدارة الأرصاد الجوية يعكس هذا التنوع بوضوح، حيث شهدت المملكة خلال فصول الخريف السابقة 37 موجة حر، وكانت آخرها عام 2022، كما يمكن أن تبدأ حالات الصقيع بالظهور في بعض مناطق المملكة مع أواخر فصل الخريف، فيما سجلت بعض مناطق المملكة تساقطًا للثلوج خلال فصل الخريف في أعوام 1982 و1994 و2004، وكانت تلك الحالات خلال الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني.

وبيّن أن المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى في مطار مدينة عمّان خلال أشهر الخريف يبلغ 26.3 درجة مئوية، فيما يبلغ المعدل العام للصغرى 14.8 درجة مئوية، ويبلغ المعدل العام لمجموع الأمطار خلال الفصل 27.9 ملم، بما يشكل نحو 11% من المعدل الموسمي العام للأمطار.

ولفت آل خطاب إلى أن السجلات المناخية تتضمن قيمًا لافتة خلال أشهر الخريف، إذ سجلت محطة دير علا درجة حرارة عظمى بلغت 50.1 درجة مئوية بتاريخ 4 أيلول 2020، وهي الأعلى في السجل المناخي الأردني على مستوى المملكة، بينما سجلت محطة الشوبك درجة حرارة صغرى بلغت 11.2 درجة مئوية تحت الصفر بتاريخ 17 تشرين الثاني 1978. كما سجلت محطة رأس منيف أعلى هطول مطري يومي خلال أشهر الخريف، وبلغ 114.6 ملم بتاريخ 19 تشرين الثاني 2023.

وأكد آل خطاب أن هذه الأرقام تعكس الطبيعة الانتقالية والمتقلبة لفصل الخريف في الأردن، وأن بداية الخريف فلكيًا لا تعني بالضرورة حدوث انخفاض مباشر أو مستمر على درجات الحرارة أو بدء الموسم المطري بصورة منتظمة، إذ تبقى المملكة خلال هذه الفترة عرضة لتباينات واضحة في درجات الحرارة والأنماط الجوية من عام إلى آخر ومن فترة إلى أخرى.

ودعا آل خطاب المواطنين والجهات المعنية إلى متابعة النشرات والتحديثات والتحذيرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية، خصوصًا مع التقدم في فصل الخريف وازدياد احتمالية الحالات الجوية الانتقالية وحالات عدم الاستقرار، مؤكدًا استمرار الإدارة في مراقبة الأجواء على مدار الساعة وتزويد المواطنين والجهات الرسمية بالمعلومات والتحذيرات الجوية اللازمة.