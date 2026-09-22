آخر جمعية عامة لغوتيريش.. وأسئلة كبرى تنتظر خلَفه

خبرني - تنطلق الثلاثاء أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لتجمع مئات القادة والدبلوماسيين تحت شعار "استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع".

وتأتي الدورة بعد أزمة مالية حادة واجهتها المنظمة العام الماضي إثر تهديدات أمريكية بقطع التمويل، وفي ظل تساؤلات متزايدة حول جدواها، بعدما وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات علنية للمنظمة من على منصتها. وتشهد الدورة كذلك وداع عدد من القادة البارزين، بينما يتصدر السباق لاختيار خلف لغوتيريش اهتمامات الأوساط الدبلوماسية.

صفقات ولقاءات على الهامش

من المقرر أن يلتقي ترامب بقادة دول الخليج الثلاثاء لبحث المرحلة التالية من الحرب مع إيران، بحسب مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN، فيما سيُعقد اجتماع إحاطة "رفيع المستوى" لمجلس السلام التابع لترامب خلال الأسبوع. كما تعتزم فرنسا عقد اجتماع متابعة بشأن حل الدولتين، بحسب مصادر دبلوماسية. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي ترامب في نيويورك، فيما سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

ومن المتوقع أن يوقّع ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة "سيطرة دائمة" على أمن الجزيرة، بعد أشهر من تهديده بضمها بالقوة.

من سيتحدث من المنصة؟

وقال دانيال فورتي، رئيس قسم شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، لشبكة إن قائمة المتحدثين ستحدد طابع اجتماعات هذا العام: "على الرغم من أنه يبدو أن أكثر من 130 رئيس دولة أو حكومة سيحضرون، إلا أن الصورة ستكون في الواقع أكثر تباينا بشأن الرسائل التي يوجهها قادة العالم إلى الأمم المتحدة".

ومن أبرز التساؤلات ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور نيويورك، علما أنه سيجري زيارة دولة إلى واشنطن بالتزامن مع الجمعية العامة. وسيُلقي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا كلمته أولا الثلاثاء، ونتنياهو الخميس، فيما ستظهر الرئيسة الفنزويلية بالنيابة ديلسي رودريغيز لأول مرة أمام الأمم المتحدة الخميس. أما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فسيُلقي كلمته عبر الفيديو بعد رفض إدارة ترامب منحه تأشيرة دخول، في حين سيُسمح لـ"الوفد الأساسي" الإيراني -الذي يُرجح أن يضم الرئيس مسعود بزشكيان- بالحضور، رغم قيود على التنقل والشراء بموجب سياسة العقوبات، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وداع قادة وبحث عن خلف لغوتيريش

سيظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأخيرة أمام الجمعية العامة، وكذلك غوتيريش. وقال فورتي إن الأمين العام الحالي يُعد "آخر قادة حقبة العولمة"، بعد ولاية امتدت عشر سنوات ركّز خلالها على تمويل التنمية والتغير المناخي. وأُجري الجمعة تصويت استطلاعي غير رسمي في مجلس الأمن لاختيار خلفه، حيث تتقدم نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق ضئيل، بحسب مصادر لرويترز. ولم تعلن الولايات المتحدة دعمها لأي مرشح بعد، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن أي أمين عام جديد يجب أن "يعيد الأمم المتحدة إلى هدفها الأساسي المتمثل في الحفاظ على السلم والأمن العالميين، بدلا من تلك الأيديولوجيا العبثية والمسيسة".

الذكاء الاصطناعي والوضع المالي

خصص غوتيريش أكثر من نصف وقته في مؤتمره الصحفي الأخير للحديث عن الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه "سيكون بالتأكيد موضوعا رئيسيا" في مناقشاته مع قادة العالم. ويجتمع مجلس الأمن الأربعاء لمناقشة الملف، إلى جانب مؤتمر حول "التعاون الرقمي".

ماليا، أرسلت الحكومة الأمريكية 827 مليون دولار من مستحقاتها للأمم المتحدة قبيل الجمعية العامة، من أصل نحو 4 مليارات دولار تدين بها واشنطن للمنظمة التي واجهت في يناير ما وُصف بـ"انهيار مالي وشيك". ومع ذلك، يستمر التشكيك في جدوى المنظمة، بعدما سأل ترامب العام الماضي من على المنصة: "ما هو الغرض من الأمم المتحدة؟". ويرى فورتي أن المنظمة "لا تزال ذات أهمية بالغة" باعتبارها "المنظمة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية والولايات القانونية والقدرة على جمع كل دول العالم" لمعالجة الأزمات الدولية.