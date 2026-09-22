تركيا.. مقتل شخص وإصابة العشرات في هجوم مسلح بمدرسة

خبرني - شهدت مدرسة "إنجي أوزميز" المهنية والتقنية للأناضول، بولاية مانيسا التركية، صباح اليوم هجوما مسلحا مروعا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 طلاب، أحدهم في حالة حرجة.

وأشارت تقارير إعلامية أولية، نشرتها صحيفة Sözcü، إلى أن التحديثات الرسمية اللاحقة أكدت ارتفاع عدد المصابين إلى 10 طلاب، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة حول ظروف الحادث وملابساته قيد التحقيق من قبل النيابة العامة.

وجاء الهجوم في المؤسسة الواقعة في حي ألبايراك بمنطقة تورغوتلو، على يد زميل لهم يحمل سلاح صيد.

وأفادت التقارير الأولية وتأكيدات والي الولاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن بلاغا ورد إلى السلطات في تمام الساعة 07:59 صباحا يفيد بوقوع إطلاق نار بالقرب من المدرسة.

وعلى الفور، تم توجيه فرق كبيرة من الشرطة والإسعاف إلى الموقع، حيث نقل المصابون إلى مستشفى تورغوتلو الحكومي لتلقي العلاج.

وأفادت صحيفة "Sözcü" بأن التحقيقات الأمنية كشفت أن دافع المهاجم، الذي تبين أنه طالب في الصف التاسع (مواليد 2011) ويبلغ من العمر 15 عاما فقط، لم يكن إرهابيا كما أشيع في البداية، بل يعود إلى "مشكلة شخصية تتعلق بفتاة" وخلاف نشب بينه وبين الضحايا قبل يوم من الحادث.

وقد ظهر المهاجم في لقطات كاميرات المراقبة وهو يدخل المدرسة حاملا بندقية صيد، ثم أطلق النار بشكل عشوائي على الطلاب الذين يكن لهم العداء، قبل أن يفر هاربا سيرا على الأقدام.

وبعد مطاردة قصيرة، نجحت قوات الأمن في القبض على الطالب المتهم أثناء محاولته الهروب مشيا على الأقدام بعيدا عن مكان الحادث. وفي أعقاب سماع دوي الطلقات، توافد عدد كبير من أهالي الطلاب مذعورين نحو محيط المدرسة للاطمئنان على أبنائهم.