دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة الرفيد بريف القنيطرة

خبرني - توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة.

ودخلت الدورية في الحي الغربي بالقرب من نقطة تابعة للأمم المتحدة، وفتشت عددا من المنازل.

واعتقلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال، الاثنين، أحد رعاة الأغنام في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، كما أقامت الدورية حاجزا مؤقتا بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف في ريف المحافظة الأوسط.

وتوغلت قوات الاحتلال عند مفرق قرية رسم الحلبي بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا في محيط القرية بقوة مؤلفة من 10 سيارات عسكرية.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال كلمة له أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ70، بضغط دبلوماسي ودولي فاعل وحازم لوضع حد فوري للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

وأكد أن الاحتلال يستمر بانتهاك السيادة السورية واستهداف الأراضي، مشددا على أن الاستقرار الإقليمي مرهون بإلزام قوة الاحتلال بالعودة إلى اتفاقية عام 1974، والانسحاب الكامل إلى ما قبل خطوط 8 كانون الأول 2024.