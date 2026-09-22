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إنذار للدفاع المدني السعودي في نجران
إنذار للدفاع المدني السعودي في نجران
22 أيلول 2026
10:10
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خبرني - أطلق الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، إنذارا في منطقة نجران للتحذير من خطر.
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