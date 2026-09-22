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  • جامعة البترا تطلق مؤتمر الأفكار العالمي "TEDx" لاستكشاف أسرار النجاح الخفية

جامعة البترا تطلق مؤتمر الأفكار العالمي "TEDx" لاستكشاف أسرار النجاح الخفية

  • 22 أيلول 2026
  • 10:05
جامعة البترا تطلق مؤتمر الأفكار العالمي TEDx لاستكشاف أسرار النجاح الخفية

خبرني - أطلقت جامعة البترا مؤتمر الأفكار العالمي "TEDx University of Petra" تحت شعار "ما لا يُرى"، وتولى فريق سفراء الجامعة التابع لعمادة شؤون الطلبة تنظيم الفعالية، بهدف تسليط الضوء على التحديات والإخفاقات الخفية وراء قصص النجاح.

وأشاد رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، بجهود الطلبة في تنظيم الفعالية، داعيًا خلال كلمته إلى مواصلة إطلاق المبادرات النوعية، ومؤكدًا التزام الجامعة بتوفير بيئة داعمة تُمكّن الطلبة من تنفيذ أفكارهم الإبداعية.

وأكدت عميدة شؤون الطلبة، الدكتورة عبير القيسي، حرص الجامعة على احتضان المبادرات الطلابية ودعمها. وجاءت الفعالية تتويجًا لجهود استمرت ستة أشهر، عقب حصول الطالبة حلا سلطجي على الترخيص الرسمي لاعتماد المؤتمر من شبكة "TED" العالمية.

واستضاف المؤتمر، بإشراف الدكتور مالك السعود، اثني عشر متحدثًا من قطاعات الطب والتسويق وريادة الأعمال وصناعة المحتوى، استعرضوا محطات شخصية وقرارات حاسمة أسهمت في رسم مساراتهم المهنية، بعيدًا عن الصورة النمطية للنجاح.

ويُذكر أن فريق سفراء جامعة البترا أسهم سابقًا في تنفيذ مبادرات نوعية داخل الحرم الجامعي، شملت تنظيم مسابقة الابتكار "Petra Shark Tank"، وإطلاق منصة البودكاست "صوت البترا"، بهدف تعزيز مهارات الطلبة في مجال الإنتاج الإعلامي.

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