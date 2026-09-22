رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعما عسكريا للسعودية

خبرني - قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الاثنين، إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية ووكالة أسوشيتد برس.

وأوضح بيرنهام للصحفيين، خلال توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه وافق على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الاتفاقية ستستمر عدة أسابيع، مشيرة إلى أن بيرنهام أكد أنها ستخضع للمراجعة بشكل مستمر.

وقال بيرنهام إنه "يتصرف لحماية مصالح بريطانيا والمنطقة الأوسع، لأن السعودية تتعرض بالطبع لهجمات، وتواجه احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، ونحن بحاجة إلى إبقاء تلك الممرات الخاصة بالنفط مفتوحة".

وسبق أن دانت بريطانيا هجمات الحوثيين، وقالت إنها "ستعمل مع شركائها لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات الإنسانية".