المناصير لتجارة الآليات تمنح مهندسي وفنيي المستقبل فرصة للاطلاع على منشأة الصيانة التابعة لها

- المناصير لتجارة الآليات تستضيف مجموعة من طلاب الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة الجامعية

- الزيارة تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي والنظري بواقع سوق العمل، وفتح المجال أمام الطلاب للتدريب العملي



خبرني - في إطار سعيها لدعم الشباب الأردني وتوفير فرص التدريب، وضمن جهودها للتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الأردن، استضافت المناصير لتجارة الآليات، إحدى شركات مجموعة المناصير، مجموعة من طلاب الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، في مركز الصيانة التابع للشركة في منطقة الطنيب، جنوب العاصمة عمان.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة، وربط التعليم الأكاديمي والنظري بواقع سوق العمل والممارسات الهندسية الفعلية على أرض الواقع. فاطلع الطلبة المشاركون في الزيارة على مرافق المركز المتميزة وأقسامه المختلفة، وتعرفوا على طبيعة العمليات والخدمات المقدمة فيه.

وتولي مجموعة المناصير أهمية كبيرة على توفير التدريب وفرص العمل والاستثمار في الجيل الجديد من المهندسيين والتقنيين. إذ توفر مثلا التدريب العملي لطلاب كلية لومينوس الجامعية، ومن ثم فرص العمل المباشرة لهؤلاء الطلاب، سواء ضمن شركة المناصير لتجارة الآليات أو ضمن الشركات الشقيقة في مجموعة المناصير.

ويعتبر مركز صيانة المناصير لتجارة الآليات المركز الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بمساحة تتجاوز 75,000 مترا مربعا. ويوفر المركز خدمات ما بعد البيع وخدمات الصيانة لأسطول مجموعة المناصير، بالإضافة إلى مركبات العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها أسطول حافلات الباص السريع وأمانة عمان.

