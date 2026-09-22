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دراسة يابانية تكشف عن فوائد عظيمة للكركم

  • 22 أيلول 2026
  • 08:59
دراسة يابانية تكشف عن فوائد عظيمة للكركم

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة كاناغاوا لطب الأسنان في اليابان أن مستخلص الكركم قد يساعد في تحسين بعض مؤشرات الذاكرة والانتباه لدى المصابين بضعف إدراكي خفيف مرتبط بألزهايمر.
شارك في الدراسة 13 شخصا يعانون من ضعف في الوظائف الإدراكية مرتبطا بمرض ألزهايمر، حيث تناول المشاركون على مدى أربعة أشهر مستخلص نبات "Curcuma longa"، وهو النبات الذي يُستخرج منه الكركم المستخدم كتوابل شائعة. وكان المكمل الغذائي يحتوي على مركبات نشطة هي البيساكورون والتورمرونولات.

وبعد تحليل بيانات 10 مشاركين، وجد العلماء تحسنا في درجات الذاكرة وانخفاضا في "العمر الدماغي" المُقدّر بناء على اختبارات الإدراك الرقمية، كما أظهر المشاركون تحسنا في مقاييس محددة للانتباه والذاكرة العاملة.

وفي المقابل، لم تتغير درجات الوظائف الإدراكية العامة على مقياس التقييم القياسي بشكل ملحوظ لدى المشاركين بالدراسة. ويشير الباحثون إلى أن النتائج تُظهر إمكانية مستخلص الكركم في دعم وظائف الدماغ، لكنها تتطلب تأكيدا عبر دراسات أوسع.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الكركم يحتوي على مواد ومضادات أكسدة تساعد على تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات في الجسم، وتسهم في تحسين الصحة بشكل عام.

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