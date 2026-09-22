رسميا.. موعد كلاسيكو (كامب نو) بين برشلونة وريال مدريد

خبرني - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني وعلى رأسها مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجاري.

وستكون هذه أول مواجهة كلاسيكو منذ عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد ما يضمن ترقبا هائلا قبل المباراة وبعدها.

وعلى الجانب الآخر وتحت قيادة المدرب فليك فاز برشلونة في ست من آخر سبع مباريات رسمية خاضها ضد ريال مدريد بما في ذلك نهائي كأس الملك لعام 2025 ونهائيان متتاليان لكأس السوبر الإسباني.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 25 من شهر أكتوبر المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكان ريال مدريد قد خاض مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد أمس الأحد وقد تعرض للهزيمة على ملعب "ميتروبوليتانو" بهدفين مقابل هدف.

فيما حقق برشلونة الفوز على خصمه إشبيلية بثلاثية لهدف، في الجولة السابعة بالدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 7 جولات محققا العلامة الكاملة برصيد 21 نقطة حيث حقق الفوز في جميع مبارياته.

أما ريال مدريد فيحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 15 نقطة بعد خوض 7 مباريات.