عدوى نادرة تنتقل من الحامل للجنين ترتبط بزيادة خطر التوحد

خبرني - كشفت دراسة جديدة من معهد كارولينسكا في السويد، أن العدوى التي يمكن أن تنتقل في حالات نادرة من الأم الحامل إلى الجنين ترتبط بزيادة خطر إصابة الطفل بالتوحد والإعاقة الذهنية.

وقالت رينيه غاردنر، الباحثة في قسم الصحة العامة العالمية بمعهد كارولينسكا والمشاركة في الدراسة التي نشرتها مجلة JAMA Pediatrics: "من المهم التأكيد على أن انتقال هذه العدوى من الأم إلى الجنين أمر غير شائع. فهي تمثل نسبة صغيرة جدا من جميع حالات التوحد في المجتمع، لكن بالنسبة للأطفال المصابين فعلا، نرى خطرا مرتفعا بوضوح للإصابة بالتوحد والإعاقة الذهنية معا".

ودرس الباحثون تأثير ما يعرف بعدوى "TORCH"، وهي مجموعة من العدوى التي يمكن أن تنتقل من الأم الحامل إلى الجنين، وتشمل الفيروس المضخم للخلايا، والحصبة الألمانية، وداء المقوسات (التوكسوبلازما)، وفيروس الهربس.

وعلى عكس العديد من العدوى الشائعة، يمكن لهذه المسببات أحيانا عبور المشيمة وإصابة الجنين مباشرة.

وشملت الدراسة 3.7 مليون شخص ولدوا في السويد بين عامي 1987 و2021، منهم 975 مشاركا شخصوا بعدوى TORCH الخلقية.

وتابع الباحثون المشاركين لمدة تصل إلى ثلاثة عقود لمعرفة ما إذا كانت هذه العدوى مرتبطة بتشخيصات لاحقة ونتائج تعليمية.

وأظهرت النتائج أن الأطفال المصابين بعدوى TORCH الخلقية كانوا أكثر عرضة بنحو ثلاثة أضعاف لتشخيص التوحد لاحقا، وأكثر من سبعة أضعاف لتشخيص الإعاقة الذهنية مقارنة بالأطفال غير المصابين. أما خطر الإعاقة الذهنية الشديدة إلى العميقة فكان أعلى بنحو 30 مرة.

ورغم هذه المخاطر النسبية المرتفعة، فإن أهمية هذه العدوى على مستوى السكان محدودة لأنها نادرة في حديثي الولادة.

ويقدر الباحثون أن عدوى TORCH الخلقية قد ترتبط بنحو 1.2% من جميع حالات الإعاقة الذهنية الشديدة، بينما يمكن تفسير نحو 0.034% فقط من جميع حالات التوحد في السويد بهذه العدوى. كما يقدرون أن نحو واحد من كل خمسة أطفال يولدون بعدوى TORCH قد يصابون بالتوحد لاحقا.

وقال هوغو شوكفيست، طالب الدكتوراه والمؤلف الرئيسي للدراسة: "من المعروف منذ فترة طويلة أن هذه العدوى يمكن أن تسبب الإعاقة الذهنية. لكن الارتباط بالتوحد كان أقل وضوحا في الأبحاث السابقة التي غالبا ما اعتمدت على مجموعات صغيرة من المرضى. وهذه الدراسة هي الأكبر في هذا المجال وتعتمد على بيانات السجل الوطني التي تغطي تقريبا كامل سكان السويد".

مقارنة الأشقاء تدعم النتائج

لكي يتأكد الباحثون أن المشكلات سببها العدوى نفسها وليس عوامل مشتركة داخل الأسرة، قارنوا الأطفال المصابين بعدوى TORCH مع إخوتهم غير المصابين، وكانت النتائج متشابهة، ما يشير إلى أن الارتباطات لا يمكن تفسيرها فقط بعوامل مشتركة داخل الأسرة. ولم يجد الباحثون روابط واضحة بين عدوى TORCH وحالات عصبية نفسية أخرى مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الوسواس القهري، لكنهم لاحظوا تأثيرا على الأداء الأكاديمي، حيث كان حتى الأطفال غير المصابين بالتوحد أو الإعاقة الذهنية يحصلون على درجات أقل في المتوسط من أقرانهم غير المصابين.

وأضافت غاردنر: "تشير نتائجنا إلى أن بعض العدوى التي تنتقل إلى الجنين أثناء الحمل قد يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على تطور الدماغ. ورغم أن هذه العدوى الخلقية نادرة، فإن بعضها يمكن الوقاية منه، ما يجعلها مهمة من منظور الصحة العامة".

وشدد الباحثون على أهمية تدابير الوقاية، مشيرين إلى أن الحصبة الألمانية اختفت تقريبا في السويد بعد إدخال برامج التطعيم الوطنية. وأكدوا أن النتائج تبرز أهمية الحفاظ على برامج التطعيم وغيرها من الاستراتيجيات للوقاية من العدوى التي يمكن أن تنتقل من الأم الحامل إلى الجنين.

كيف يمكن الوقاية من عدوى TORCH؟

· التوكسوبلازما (T): تجنب اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدا، وغسل الخضروات، والحذر عند التعامل مع فضلات القطط.

· عدوى أخرى (O): تشمل عدوى مثل الزهري، ويتم اكتشافها عبر الفحص أثناء الحمل والعلاج بالمضادات الحيوية.

· الحصبة الألمانية (R): التطعيم قبل الحمل (لقاح MMR).

· الفيروس المضخم للخلايا (C): نظافة اليدين جيدا، وتجنب ملامسة لعاب أو بول الأطفال الصغار.

· الهربس البسيط (H): تحديد وعلاج العدوى أثناء الحمل، وأحيانا تجرى عملية قيصرية في حال وجود هربس تناسلي نشط قبل الولادة.