وجبة عشاء!.. لماذا استبعد الجوير من قائمة المنتخب السعودي؟

خبرني - صرح المدير التنفيذي للمنتخب السعودي، فهد المفرج، بأن قرار استبعاد المهاجم مصعب الجوير من معسكر "الأخضر" جاء لأسباب انضباطية، بعد تكرار اللاعب مخالفة سبق أن تلقى إنذارا بشأنها.

وقال المفرج في حديثه لوسائل الإعلام: "مصعب الجوير أحد المواهب الواعدة، ولدينا لائحة وأنظمة واضحة، ولكنه خالف وعوقب" مشيرا إلى أن تفاصيل المخالفة ستبقى شأنا داخليا، في ظل ما وصفه بالخصوصية التي تحيط بمثل هذه الأمور داخل المنتخب.

وحول ما إذا كانت المخالفة مرتبطة بوجبة عشاء، نفى المفرج ذلك، قائلا: "لا يصل الأمر إلى هذا الحد. هل يتم استبعاد لاعب بسبب وجبة؟!"، قبل أن يؤكد أن القرار جاء نتيجة تكرار المخالفة.

وعن سبب اللجوء إلى الاستبعاد بدلا من فرض عقوبة مالية، شدد المدير التنفيذي للمنتخب السعودي على أهمية الجوير فنياً، قائلا: "نحن في المنتخب السعودي نحتاج إلى الجميع، وهناك ثقة بالجميع. مصعب من العناصر المؤثرة والمهمة للمدرب والمنتخب" لكنَّ لدينا نظاما ولوائح، وأعتقد أن الجميع لا يريد أن يصبح المنتخب فوضى".

وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد الجوير لأسباب انضباطية، في قرار أكد المفرج أنه يستند إلى اللوائح الداخلية، رغم القيمة الفنية التي يمثلها اللاعب في صفوف "الأخضر".

واستدعى اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لاعب نادي الاتحاد، مختار علي، بدلا من المهاجم مصعب الجوير.

شارك مصعب الجوير في 39 مباراة دولية، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، بينما يمتلك مختار علي 14 مباراة صنع فيها هدفين.