عاشقة محمد صلاح تلاحقه إلى طرابزون وتوجه له رسالة مؤثرة

خبرني - فاجأت مشجعة ليفربول الإنجليزي، حانيفا، متابعيها بالظهور في مدرجات ملعب "بابارا بارك" معقل فريق طرابزون سبور لمؤازرة نجمه محمد صلاح في مباراته ضد غلطة سراي، ضمن الدوري التركي.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للنجم محمد صلاح الذي وقع على ثلاثية "هاتريك" ليقود فريقه طرابزون سبور إلى الفوز على ضيفه غلطة سراي (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وظهرت حانيفا وسط مشجعي طرابزون وحرصت على تصوير بعض مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستغرام" معبرة عن دعمها لنجمها محمد صلاح، بحضورها في "ملعب بابارا بارك".

ونشرت المشجعة الشهيرة صورتها وهي تحمل قميص محمد صلاح مع طرابزون الذي حصلت عليه عقب المباراة وهو هدية ثمينة في ضوء دعمها للنجم المصري، وعلقت قائلة: "ملعب بابارا بارك

بصفتي مشجعة لنادي ليفربول، كان الوقوف داخل ملعب صلاح الجديد ومشاهدته وهو يلعب تجربة مؤثرة للغاية. ورغم اختلاف القميص والملعب، إلا أنني رأيت "الملك المصري" ذاته الذي منحنا ذكريات لا تنسى في ملعب "أنفيلد". قد يغادر بعض اللاعبين النادي، لكنهم لا يغادرون القلب أبدا، لقد شعرت بفخر كبير وأنا أراه يتألق ويحظى بكل هذا الحب في طرابزون. أينما ذهبت يا ملكي، سأظل أدعمك دائما. ❤️🥹".

واشتهرت حانيفا بدعمها لصلاح أحد أبرز أساطير ليفربول ونجومه التاريخيين بما قدمه للنادي من إنجازات وأرقام قياسية في المواسم التسعة التي لعبها.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور قادمًا من ليفربول عقب رحيله عن صفوف الريدز رسميًا.

واختار الجناح البالغ من العمر 34 عامًا الرحيل عن ليفربول بعد خلاف شهير مع مدربه السابق أرني سلوت انتهى بمغادرته أسوار آنفيلد قبل موسم واحد من نهاية عقده.