أتلتيكو مدريد يرد على ريال مدريد بشأن الأخطاء التحكيمية

خبرني - وجه نادي أتلتيكو مدريد انتقادات لاذعة لجاره اللدود ريال مدريد، على خلفية الجدل التحكيمي الذي أعقب لقاء "ديربي" العاصمة الإسبانية، الذي جمعهما مساء الأحد.

ونجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز على الفريق الملكي (2-1) في "ديربي" العاصمة مدريد، الذي جمعهما على ملعب "ميتروبوليتانو"، في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مسؤول من نادي أتلتيكو مدريد لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ريال مدريد تجاوزها مجددا، لا يمكنك أن تكون غير محترم".

وأضاف "هذا النوع من السلوك يضلل كرة القدم الإسبانية ويقودها إلى الهاوية، نزاهة اللعب في إسبانيا في خطر، إما أن نوقفهم الآن أو لن تكون هناك عودة مرة أخرى".

وتابع: "ريال مدريد يريد خوض دربي الدور الثاني من الدوري الآن وبحكام مروعين وأخطاء تصب في صالحهم، التعيين الوحيد الذي قد يعجبهم هو تعيين ميخيا دافيلا (حكم سابق والمندوب الحالي لريال مدريد)".

وأتم مسؤول أتلتيكو مدريد: "كنا نفكر في طباعة جميع الأخطاء التي استفاد منها ريال مدريد، لكن الغابات كانت ستنفد منا، لم نتمكن من فعل ذلك لأسباب تتعلق بالاستدامة البيئية".

ورد أتلتيكو مدريد من قبل على هجوم مورينيو بالكتابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على منصة "X": "أوقفوا المضايقات ضد الحكام الآن".

وظهر الحساب بطباعة صورة مكتوب عليها هذه العبارة على غرار ما فعله مورينيو أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة عندما طبع صورة ليعبر عن وجهة نظره بأن الحكم أخطأ عندما لم يطرد لاعبين من خصمه.

وارتقى نادي أتلتيكو مدريد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد فريق ريال مدريد عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب، متأخرا بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.