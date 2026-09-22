الأمير هاري يخطط لإنتاج فيلم وثائقي عن والدته ديانا

خبرني - ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، نقلا عن مصدر مقرب من الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، أن الأمير يجري مباحثات لإنتاج فيلم وثائقي عن سيرة والدته أميرة ويلز الراحلة ديانا.

وبحسب بيانات الصحيفة، يعتزم الأمير هاري تكريم ذكرى والدته بهذه الطريقة، حيث يكون العام المقبل الذكرى 30 سنة على مصرعها الأليم بحادث سير مروع في باريس. وقالت مصادر الصحيفة: "لم يتم إقرار أو تأكيد أي شيء بعد، والأمور قيد الدراسة لإيجاد الطريقة المثلى لتكريم ذكراها في هذا العام اليوبيلي المهم".

وكما جاء في المقال، قد تشتري الفيلم خدمة البث "نتفليكس". وبحسب الصحيفة، ناقش الأمير هاري هذا الموضوع بالفعل مع أصدقاء والدته وشقيقها الإيرل تشارلز سبنسر.

وقد فضل سبنسر، وفقا للصحيفة، ألا يكون "رأسا متكلما" في المشروع التلفزيوني، حيث سيطرح كتابه الخاص في الأسواق بعنوان "أغنية البجعة: ديانا، أختي" رسميا للبيع في 22 سبتمبر، لكن المقتطفات المنشورة منه عن سيرتها أثارت بالفعل استياء قصر باكنغهام.

وبحسب تقييم الصحيفة، قد يفسد الفيلم أكثر علاقة الأمير هاري بشقيقه الأكبر أمير ويلز ويليام، الذي يلتزم الصمت علنا بشأن اعترافات عمه.

وقد أعطت "ديلي تلغراف" مراجعة سيئة للسيرة التي قدمها تشارلز سبنسر، ووصفتها بأنها "ليست كتابا عن ديانا، بل نصب تذكاري للغرور"، و"انشغال المؤلف بذاته وأبهته". ولاحظت صحيفة "تايمز" بدورها أن "مذكرات إيرل سبنسر تحول قصة ديانا إلى عداء دموي شكسبيري".

يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات داخل العائلة المالكة البريطانية توترا مستمرا، لا سيما بين الأمير هاري وشقيقه ويليام، على خلفية قرار هاري وزوجته ميغان ماركل الانسحاب من الحياة الملكية عام 2020، والمقابلات والكتب التي كشفا فيها تفاصيل خلافاتهما مع العائلة.