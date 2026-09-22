معاريف: 24 ساعة درامية أنقذت الحوثيين من السعودية

خبرني - ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشعل فتيل ضربات جوية على الحوثيين لكنه تراجع فجأة ظهر الأحد.

يعيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من التردد خلال الأسبوعين الماضيين بشأن الاستجابة لطلبات القيادة السعودية، وإصدار أوامر للجيش الأمريكي باستهداف مواقع الحوثيين في اليمن.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن اتخاذ قرار بشن هجمات قد يفتح جبهة جديدة في الصراع مع إيران، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد العالمي.

وتوضح الصحيفة الأمريكية أن الرئيس تردد لأسابيع بشأن الطلبات السعودية، عقب استئناف الحوثيين أعمالها العدائية ضد المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي.

وبلغت الأمور ذروتها يوم الخميس، عندما اتصل ولي العهد السعودي بالرئيس ترامب، وحثه على التدخل لوقف تقدم الجماعة السريع.

وعقب هذه المكالمة، غيّر ترامب موقفه، وأمر وزارة الحرب الأمريكية بالاستعداد لتنفيذ ضربات جوية. واعتمدت قوائم الأهداف، وبدأ العسكريون في تحميل الذخائر على الطائرات المقاتلة المخصصة للمهمة. ورغم أن موجة الهجمات كانت وشيكة، إلا أن الرئيس تراجع ظهر يوم الأحد، وقرر وقف تنفيذها في الوقت الراهن.

وتزامنت هذه التقلبات في مواقف الرئيس مع تصريحاته أمس لشبكة "فوكس نيوز". وأفاد المراسل تري يونغست بأنه تحدث مع ترامب، الذي أفاد بأنه في مرحلة اتخاذ قرار بشأن الصراع الشامل مع إيران.

وفيما يخص الجبهة اليمنية، أوضح ترامب أمس أن الولايات المتحدة تتواصل باستمرار مع الحوثيين، وأتفقوا على عدم الاقتتال. وفي المقابل يرى المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن واشنطن بحاجة إلى دعم المملكة في الحرب ضد إيران، وقد أثبت المسؤولون السعوديون استعدادهم لاستخدام أوراق الضغط المتاحة لديهم، مثل تعليق البرنامج الأمريكي لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في مايو الماضي.

ويبدو أن الدبلوماسيين والقادة الأمريكيين يشككون في جدوى دعم القوات اليمنية الحكومية، والتي وصفها أحد الخبراء بأنها تجمع لفصائل غير خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. ويستند الخوف من الانزلاق في المزيد من التعقيدات إلى التجارب السابقة.