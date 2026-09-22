كثافات مرورية على مداخل عمّان.. وإدارة السير تعزز كوادرها للتعامل معها

خبرني - أكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير، النقيب مصعب المرايات، صباح الثلاثاء، وجود كثافات مرورية على بعض مداخل العاصمة عمّان، مشيرا إلى أن كوادر إدارة السير تتعامل معها ميدانيا لضمان انسيابية الحركة.

وقال مصعب المرايات، إن إدارة السير نشرت كوادرها منذ ساعات الصباح الباكر على مداخل ومخارج العاصمة، ومحيط المدارس والجامعات ومجمعات المركبات العمومية، إلى جانب الدوريات المتجولة والدراجات، لمتابعة الحركة المرورية والتعامل مع أي عوائق أو حوادث.

وأوضح أن الحركة المرورية على مخرج جسر الملكة زين الشرف باتجاه منطقة السابع تشهد انسيابية، مع متابعة حركة السير القادمة من طريق المطار ومن محافظات الجنوب باتجاه عمّان، والعمل على سحبها وتفريغها أولا بأول.

وأشار إلى أن محور الثامن يشهد كذلك حركة انسيابية، فيما يجري التعامل مع الكثافة القادمة من نفق صويلح وتفريغها باتجاه شارع الملك عبدالله الثاني وتفرعات المدينة الطبية وخلدا والشعب والثامن وصولا إلى النهضة.

وبين أن الحركة أسفل نفق الملتقى باتجاه النهضة ومخرج النفق باتجاه جسر الملكة زين الشرف تسير بانسيابية، فيما لا تشهد الاتجاهات المقابلة باتجاه مناطق الجنوب كثافات تذكر.

ولفت إلى أن الحركة القادمة من جسر الإرسال باتجاه جسر الأمير حسين والمناصير والسابع يجري تفريغها باتجاه نفق الملتقى، فيما تعمل كوادر السير على سحب الحركة القادمة من مرج الحمام وفصل المسارب ومنح أولوية المرور للحفاظ على انسيابيتها.

ودعا المرايات السائقين إلى الالتزام بالمسرب الصحيح، وتجنب تغيير المسرب بشكل مفاجئ أو زيادة السرعة على الطرق المفتوحة، والابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة.

كما حث المواطنين على التعاون مع إدارة السير والإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطرة، بما فيها القيادة المتهورة والاستعراضية والسير بعكس اتجاه المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد على أهمية الالتزام بأماكن الاصطفاف الصحيحة داخل الأسواق التجارية وعلى الشوارع الرئيسية، وعدم الوقوف أو التوقف بصورة تعيق حركة السير، خصوصا خلال الفترات التي تشهد حركة نشطة.