زوجه الدكتور هاني البدري في ذمة الله

“وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا اليه راجعون”

خبرني - ‎ينعى ال البدري وال الحايك وأقربائهم وأنسبائهم فقيدتهم المرحومة خولة محمد الحايك التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء ٢٢ / ٩ /٢٠٢٦ زوجه الأستاذ الدكتور هاني البدري، ووالدة كل من فرح ووجد ومحمد وشقيقة كل من غالب وطالب وأسعد والمرحومين راتب واحمد وعبد السلام .

وتاليا تفاصيل العزاء :



سيتم الدفن غداً الاربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد بلال بن رباح في الحي الشمالي بمدينة اربد .

تقبل التعازي بديوان الهلسا / دابوق لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء ، من الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة مساءً.

إنا لله وإنا اليه راجعون