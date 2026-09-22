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زوجه الدكتور هاني البدري في ذمة الله

  • 22 أيلول 2026
  • 08:39
زوجه الدكتور هاني البدري في ذمة الله

“وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا اليه راجعون”

خبرني - ‎ينعى ال البدري وال الحايك وأقربائهم وأنسبائهم فقيدتهم المرحومة خولة محمد الحايك التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء ٢٢ / ٩ /٢٠٢٦ زوجه الأستاذ الدكتور هاني البدري، ووالدة كل من فرح ووجد ومحمد  وشقيقة كل من غالب وطالب وأسعد والمرحومين راتب واحمد وعبد السلام .
وتاليا تفاصيل العزاء : 
 
سيتم الدفن غداً الاربعاء  بعد صلاة الظهر  من مسجد بلال بن رباح في الحي الشمالي بمدينة اربد .
تقبل التعازي بديوان الهلسا / دابوق لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم الاربعاء ، من الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة مساءً.

إنا لله وإنا اليه راجعون

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